EY nombra a Juan Rafael Campos como nuevo CEO en Centroamérica, Panamá y República Dominicana

EY nombra a Juan Rafael Campos como nuevo CEO para Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Con más de 35 años de experiencia, Juan Rafael Campos liderará la transformación estratégica de EY en la región, consolidando servicios integrales e innovadores.

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana anunció el nombramiento de Juan Rafael Campos como nuevo CEO y Socio Director, quien asumirá el cargo a partir del 1 de octubre de 2025. La decisión fue tomada por unanimidad del Consejo de Socios, marcando una nueva etapa en la dirección estratégica de la firma en la región.

Con más de 35 años de trayectoria en el sector de servicios profesionales, Campos ha liderado áreas clave dentro de EY, incluyendo Auditoría, Consultoría, Estrategia y Transacciones. Desde su ingreso en 2005, ha sido pieza fundamental en el crecimiento de la firma, destacándose por su liderazgo organizado, cercano y orientado a resultados.

Durante más de dos décadas, Juan Rafael ocupó el cargo de Socio Director de Auditoría, liderando procesos de transformación empresarial, valoraciones financieras, fusiones, adquisiciones y renegociaciones de deuda en Centroamérica y el Caribe. Su enfoque estratégico ha sido clave para consolidar equipos de alto rendimiento y fomentar entornos de desarrollo profesional.

“Me siento honrado de haber sido elegido por mis socios para liderar esta gran organización. Nuestra firma está orgullosa de su historia pero a su vez estamos listos para llevar nuestro negocio al siguiente nivel”, expresó Campos tras su designación.

Este nombramiento se da en un contexto de evolución organizacional, en el que EY integra sus operaciones y talento al equipo de más de 20,000 colaboradores y 800 socios de EY Latinoamérica. El objetivo: ofrecer servicios más integrales, innovadores y consistentes en toda la región.

La elección de Juan Rafael Campos reafirma el compromiso de EY con la excelencia profesional, el enfoque en clientes y el fortalecimiento de una cultura organizacional centrada en el desarrollo de su gente y la calidad del servicio.