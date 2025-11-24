El Futuro del Facility Management: Gestión Inteligente y Sostenible, clave estratégica para Empresas

Sostenibilidad y Datos impulsan el rol estratégico del Facility Management en Panamá



• El Facility Management (FM) evoluciona de soporte operativo a socio estratégico del negocio, integrando tecnología, datos y sostenibilidad para crear ecosistemas adaptables y generar valor tangible en las organizaciones.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La disciplina conocida como Facility Management (FM) atraviesa una profunda transformación, impulsada por la exigencia empresarial de mayor eficiencia, sostenibilidad e innovación. Este sector ha trascendido su función tradicional de soporte operativo para consolidarse como un pilar estratégico dentro de las organizaciones, con una evolución marcada por la integración de tecnología y una visión de gestión basada en datos.

El Facility Management como Socio Estratégico

Para Grupo EULEN Panamá, el FM no se limita a asegurar la funcionalidad de las infraestructuras, sino a administrarlas como ecosistemas dinámicos capaces de adaptarse, optimizar recursos y generar valor de negocio. La adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas predictivos ha revolucionado la gestión de edificios, permitiendo anticipar necesidades y convertir las instalaciones en espacios eficientes, conectados y resilientes.

El gerente general de Grupo EULEN Panamá, Antonio Pérez, enfatizó que el FM se ha convertido en un socio estratégico. «Su propósito es potenciar el rendimiento de las organizaciones y acompañarlas en su transformación hacia modelos más sostenibles y digitales», explicó.

Gestión Data-Driven y Sostenibilidad como Pilares

El valor esencial del FM moderno reside en su capacidad para procesar información en tiempo real y convertirla en decisiones operativas concretas. Los sistemas inteligentes son cruciales para medir consumos, prever fallos y optimizar las operaciones de mantenimiento, lo que genera un impacto directo tanto en la productividad empresarial como en sus indicadores de sostenibilidad. Esta gestión data-driven garantiza no solo la eficiencia, sino que robustece la capacidad de las empresas para la planificación, la reducción de riesgos y la adaptación ante un mercado volátil.

La sostenibilidad es una prioridad ineludible. El Facility Management se erige como un aliado clave para que las empresas cumplan sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y respondan a las presiones regulatorias. Grupo EULEN Panamá desarrolla proyectos que integran eficiencia energética, reducción del consumo hídrico, gestión responsable de residuos y el uso de energías renovables. Estas acciones minimizan el impacto ambiental y fortalecen la reputación corporativa de los clientes.

Pérez destacó la relación entre ambos conceptos: «Sostenibilidad sin datos es buena intención; sostenibilidad con datos es transformación real».

El Desafío de la Flexibilidad y la Visión Integral

El futuro del FM exige flexibilidad. Los esquemas de trabajo híbrido y la digitalización demandan infraestructuras capaces de una adaptación ágil. Las organizaciones que consigan conectar sus espacios con la información en tiempo real podrán tomar decisiones más rápidas, garantizar la continuidad operativa y responder eficazmente a contingencias. Este enfoque eleva la competitividad al optimizar el uso del espacio.

Desde la perspectiva de Grupo EULEN Panamá, la transformación demanda una visión integral que va más allá de la mera adopción tecnológica. El foco está en repensar cómo los servicios, los procesos y las personas se interconectan para maximizar la creación de valor. Pérez concluyó que el desafío real es incorporar la tecnología «con propósito: crear espacios más inteligentes, sostenibles y preparados para el futuro».

Actualmente, el Facility Management está destinado a ocupar un lugar central en la agenda corporativa, con la eficiencia energética, la automatización y la resiliencia como nuevos indicadores de éxito. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo EULEN Panamá se compromete a liderar esta evolución, impulsando soluciones que conjugan tecnología, innovación y responsabilidad ambiental, alineadas con los objetivos ESG y las metas de desarrollo sostenible. El FM se establece, de esta manera, como una fuerza impulsora del crecimiento empresarial y la competitividad regional.