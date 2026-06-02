El Fenómeno de El Niño eleva el riesgo de fallas en aires acondicionados dentro del sector empresarial

Grupo EULEN Panamá recomienda priorizar el mantenimiento preventivo especializado para evitar pérdidas en la productividad, daños en activos tecnológicos e interrupciones en la continuidad del negocio.
Empresas en Panamá enfrentan mayor riesgo de fallas en aires acondicionados ante el impacto de El Niño
• El aumento de las temperaturas, la humedad y el retraso de las lluvias asociados al Fenómeno de El Niño ponen bajo presión los sistemas de climatización en infraestructuras corporativas e industriales.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En Panamá, un aire acondicionado que falla no representa únicamente una incomodidad. Para una empresa puede significar oficinas improductivas, clientes inconformes, áreas cerradas temporalmente, inventarios comprometidos, equipos tecnológicos expuestos al calor, aumento del consumo eléctrico y reparaciones de emergencia que pudieron evitarse. Debido a estas variables, las empresas en el país enfrentan un mayor riesgo de fallas en aires acondicionados ante el impacto de El Niño. La advertencia cobra relevancia en medio del comportamiento climático actual del país, luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá declaró alerta por el Fenómeno de El Niño al identificar condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas a este evento, con una probabilidad superior al 85% de que continúe influyendo en los patrones climáticos durante 2026. Además, la más reciente perspectiva climática del país proyecta un inicio irregular de la temporada lluviosa, con retrasos de entre dos y tres semanas, temperaturas por encima de lo habitual y una posible reducción de lluvias en provincias de la vertiente del Pacífico.
Impacto en la infraestructura empresarial
Este escenario no solo impacta la disponibilidad de agua, la agricultura o la generación energética, sino que también aumenta la presión sobre la infraestructura empresarial. En edificios corporativos, centros comerciales, hoteles, hospitales, clínicas, supermercados, centros logísticos, plantas de producción, bodegas y data rooms, los sistemas de climatización trabajan durante jornadas prolongadas y bajo cargas variables. Como empresa especializada en facility management, mantenimiento de instalaciones y soluciones técnicas para empresas, Grupo EULEN Panamá advierte que este escenario debe encender una alerta dentro del sector empresarial. Los aires acondicionados ya no pueden verse como equipos secundarios, sino como parte esencial de la infraestructura que sostiene la operación diaria, la experiencia de clientes y colaboradores, la conservación de activos y la continuidad del negocio.
El gerente general de Grupo EULEN Panamá, Antonio Pérez, señaló en tercera persona que cuando un sistema de aire acondicionado falla en una empresa, el problema no se limita a la temperatura del espacio. El ejecutivo explicó que la situación puede afectar la operación, la experiencia del cliente, la productividad de los colaboradores, la conservación de equipos y hasta la seguridad de ciertas áreas. Pérez afirmó que en un país como Panamá, donde el calor y la humedad son factores permanentes, el mantenimiento preventivo no es opcional, sino una medida de protección operativa.
Síntomas y riesgos operativos
El riesgo aumenta porque muchas averías no aparecen de un día para otro. Antes de que un sistema deje de enfriar, suele mostrar señales previas: bajo flujo de aire, goteos, humedad en cielorrasos, olores, ruidos inusuales, variaciones de temperatura entre áreas, equipos que tardan más en alcanzar la temperatura programada o consumo eléctrico por encima de lo habitual. En momentos de mayor presión climática, estos síntomas pueden pasar de ser una incomodidad menor a convertirse en una interrupción operativa.
En las instalaciones empresariales, el impacto adverso puede sentirse en distintas áreas del negocio:
• Experiencia del cliente: incomodidad en comercios, hoteles, restaurantes, bancos, clínicas y centros de servicio.
• Costos: reparaciones urgentes, mayor consumo eléctrico y posible reducción de la vida útil de los equipos.
• Infraestructura: filtraciones, condensación, humedad, malos olores o deterioro de cielorrasos, mobiliario y equipos.
• Continuidad del negocio: pérdida de condiciones ambientales necesarias para operar con estabilidad en áreas críticas.
Recomendaciones de mantenimiento preventivo
Entre las acciones técnicas que la empresa de facility management recomienda priorizar se encuentran la limpieza y cambio de filtros según la carga de uso, la limpieza técnica de serpentines, la revisión de drenajes y bandejas de condensado, la detección de fugas de refrigerante, la verificación de componentes eléctricos, la medición del flujo de aire, la calibración de termostatos y el balance por zonas. Estas medidas permiten anticipar los desperfectos, reducir riesgos y programar intervenciones sin afectar la operación diaria.
El gerente general Antonio Pérez agregó en tercera persona que las empresas suelen reaccionar cuando el equipo ya falló, pero en climatización esa es la forma más costosa de operar. El directivo enfatizó que el mantenimiento preventivo permite detectar anomalías antes de que se conviertan en paradas, ordenar prioridades, programar intervenciones fuera de horas pico y proteger la inversión realizada en infraestructura. Para la organización, la conversación sobre El Niño no debe quedarse únicamente en el impacto climático general, sino que debe llevar a las empresas a preguntarse qué tan preparadas están sus instalaciones para operar bajo presión. En un país donde el aire acondicionado sostiene buena parte de la actividad económica diaria, descuidar estos sistemas puede convertirse en un riesgo silencioso.
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