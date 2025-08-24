Fallo técnico en Supermercados Rey activa protocolos de seguridad

Supermercados Rey activa protocolos de seguridad tras incidente en sucursal 12 de Octubre

Supermercados Rey reportó un fallo en el sistema de extracción en su sucursal 12 de Octubre

(24/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Supermercados Rey informó que durante la mañana de este domingo se registró un fallo en el sistema de extracción de hornos en su sucursal ubicada en 12 de Octubre. Aunque no se reportaron clientes afectados, algunos colaboradores fueron expuestos al incidente y actualmente reciben atención médica, encontrándose en condición estable.

La empresa activó de inmediato sus protocolos de seguridad en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y otras autoridades competentes. Tras la evaluación técnica correspondiente, se confirmó que el área es completamente segura, permitiendo la reapertura del establecimiento.

Supermercados Rey reiteró que la seguridad de sus colaboradores y clientes es su máxima prioridad. Además, aseguró que mantiene un acompañamiento cercano a su equipo y colabora plenamente con las autoridades en el seguimiento del hecho.