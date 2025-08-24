Fallo técnico en Supermercados Rey activa protocolos de seguridad

Fallo técnico en Supermercados Rey activa protocolos de seguridad
Fallo técnico en Supermercados Rey activa protocolos de seguridadSupermercados Rey - Vlad B en Unsplash

La empresa activó protocolos de emergencia junto al Cuerpo de Bomberos de Panamá, reafirmando su compromiso con la seguridad de clientes y colaboradores.

Supermercados Rey activa protocolos de seguridad tras incidente en sucursal 12 de Octubre

Supermercados Rey reportó un fallo en el sistema de extracción en su sucursal 12 de Octubre

(24/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Supermercados Rey informó que durante la mañana de este domingo se registró un fallo en el sistema de extracción de hornos en su sucursal ubicada en 12 de Octubre. Aunque no se reportaron clientes afectados, algunos colaboradores fueron expuestos al incidente y actualmente reciben atención médica, encontrándose en condición estable.

La empresa activó de inmediato sus protocolos de seguridad en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y otras autoridades competentes. Tras la evaluación técnica correspondiente, se confirmó que el área es completamente segura, permitiendo la reapertura del establecimiento.

Supermercados Rey reiteró que la seguridad de sus colaboradores y clientes es su máxima prioridad. Además, aseguró que mantiene un acompañamiento cercano a su equipo y colabora plenamente con las autoridades en el seguimiento del hecho.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb