Farmacias Revilla conmemora su aniversario 121 con expansión y modernización

Farmacias Revilla celebra 121 años de trayectoria y evolución en Panamá

• Con promociones especiales durante todo el mes de marzo, la empresa reafirma su compromiso con la medicina preventiva y la atención profesional en sus sucursales.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Farmacias Revilla celebra 121 años acompañando a las familias panameñas, consolidando un legado donde la experiencia acumulada se fusiona con una visión moderna y dinámica del bienestar. Más que un aniversario, la organización conmemora la confianza depositada por múltiples generaciones, destacando su capacidad de evolucionar sin perder el trato humano que ha definido su solidez desde 1905.

Tradición que abraza la innovación

A pesar de la creciente digitalización del sector, la esencia de la institución permanece intacta. La empresa ha incorporado herramientas tecnológicas para agilizar la experiencia del cliente, manteniendo siempre la conversación cercana y el consejo profesional como pilares fundamentales. Bajo la premisa de que la tecnología facilita pero no reemplaza la escucha atenta, el personal continúa brindando una atención personalizada a cada paciente y su historia particular.

Bienestar integral en un solo lugar

A lo largo de los años, la propuesta de valor se ha ampliado para responder al ritmo de vida contemporáneo, ofreciendo soluciones que trascienden el despacho de medicamentos. Actualmente, la oferta incluye:

• Confianza y ética: Asesoría profesional enfocada en el bienestar responsable.

• Portafolio especializado: Productos en dermocosmética y vitaminas con respaldo científico.

• Conveniencia integral: Artículos de cuidado personal, maternidad, útiles escolares, confitería y productos para mascotas.

Esta evolución ha transformado sus sucursales en espacios de conveniencia donde los usuarios pueden resolver diversas necesidades del día a día en una sola ubicación.

Compromiso con el futuro y la prevención

Mirando hacia adelante, la organización mantiene un compromiso claro con la promoción de la medicina preventiva y el uso responsable de medicamentos. Para el año 2026, el plan de crecimiento contempla la modernización de sus puntos de venta y la apertura de nuevas ubicaciones para aumentar su proximidad con el público, siempre bajo los estándares de calidad que los han distinguido durante más de un siglo.

Como parte de la celebración durante el mes de marzo, se llevarán a cabo activaciones en distintas sucursales, así como promociones especiales y descuentos en categorías seleccionadas, invitando a la ciudadanía a ser parte de este hito histórico bajo el lema: “Nuestra Experiencia, ¡es tu tranquilidad!”.

