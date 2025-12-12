FedEx obtiene Certificación CEIV Pharma de IATA para Operaciones Logísticas en Panamá

Panamá Refuerza su Hub Logístico: FedEx Recibe la Certificación CEIV Pharma

• Con la Certificación CEIV Pharma, FedEx reafirma su compromiso con la calidad y el control en la cadena de suministro de salud, posicionando a Panamá como un actor fundamental en el creciente sector farmacéutico y de dispositivos médicos de la región.

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá continúa consolidando su posición como un centro logístico clave para el sector de dispositivos médicos y farmacéutico. En un esfuerzo que refuerza la infraestructura estratégica del país, FedEx anunció que su rampa de operaciones ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY) ha recibido la prestigiosa Certificación CEIV Pharma de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Este logro subraya el compromiso de la compañía con la excelencia en la logística farmacéutica y es vital para el desarrollo del hub farmacéutico panameño.

Reconocimiento Global para la Cadena de Suministro

La Certificación CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics) fue establecida por IATA en 2014 para reconocer los estándares de calidad y los requisitos regulatorios específicos para el transporte aéreo seguro de productos farmacéuticos. Estos productos suelen ser de alto valor y sensibles a las variaciones de temperatura y tiempo.

La obtención de esta certificación valida que las instalaciones, el equipo, las operaciones y el personal de la rampa de FedEx en Panamá cumplen con los rigurosos estándares y expectativas establecidas por la industria farmacéutica. Este proceso incluye un extenso entrenamiento y un análisis detallado de todas las operaciones de manejo de carga.

Basil Khalil, vicepresidente de operaciones de FedEx para el Caribe y América Central, señaló que «Alcanzar esta certificación demuestra nuestro compromiso con los mayores estándares de calidad y control para mantener la integridad de los productos para el cuidado de la salud mientras son transportados». Añadió que la compañía está «lista para apoyar el crecimiento de los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos en el país».

Logística Especializada y el Impacto en el Comercio Panameño

El sector de medicamentos es uno de los principales rubros en las exportaciones de Panamá. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)1 indican que, entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de este rubro alcanzaron un valor de casi $34 millones, de los cuales más de $5 millones se movilizaron por vía aérea. En el mismo periodo, las importaciones superaron los $500 millones, con $114 millones transportados por aire. Se proyecta que las exportaciones aéreas de medicamentos en 2025 alcanzarán su nivel más alto en diez años.

La rampa de FedEx en Tocumen está equipada actualmente con dos cuartos fríos con control de temperatura. Uno de ellos mantiene un rango de $2$ a $8$ grados Celsius, y el otro opera en el rango de $15$ a $25$ grados Celsius. La operación local dispone de una conexión directa con el Hub de FedEx en Memphis, Tennessee, con una frecuencia de cinco veces a la semana mediante un avión modelo Boeing 767.

Innovación para la Trazabilidad y Seguridad

Para optimizar la visibilidad de los envíos críticos, Panamá fue uno de los primeros mercados en América Latina y el Caribe donde FedEx implementó soluciones tecnológicas avanzadas:

• FedEx Surround®: Un servicio que proporciona datos de ubicación del envío casi en tiempo real.

• SenseAware: Un conjunto de dispositivos basados en sensores que registran la ubicación, la temperatura y otras condiciones de los productos mientras son transportados.

Esta capacidad predictiva permite a FedEx y a sus clientes tomar decisiones rápidas e informadas ante cualquier interrupción potencial, garantizando la integridad y la entrega a tiempo de envíos de alta sensibilidad, como los de la industria farmacéutica.

Además de la operación en Panamá (PTY), un total de veintiún instalaciones de FedEx a nivel global recibieron la Certificación CEIV Pharma entre 2024 y 2025. Esto incluye a las operaciones de San José, Costa Rica (SJO), Santo Domingo, República Dominicana (SDQ), y las dos rampas en Puerto Rico (SJU y BQN).

1 https://www.inec.gob.pa/DASHBOARDS/Comercio/Comparativos

