Parque Cristo Rey transformado: FEMSA y Glasswing crean un espacio seguro para la primera infancia de San Miguelito

FEMSA y Fundación Glasswing entregaron a la comunidad de San Miguelito un parque renovado, resultado del Proyecto LAPIS (Lugares Amigables para la Primera Infancia), iniciativa que busca mejorar los espacios públicos para el desarrollo de la niñez.
Inversión en la Niñez: Proyecto LAPIS de FEMSA y Glasswing marca un hito en San Miguelito
• El Parque Cristo Rey de San Miguelito fue transformado con nuevas veredas, mejoramiento de áreas verdes y la instalación de 13 luminarias, gracias al esfuerzo de FEMSA Glasswing San Miguelito y aliados locales.
(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- FEMSA y Fundación Glasswing unieron esfuerzos para entregar oficialmente a la comunidad de San Miguelito un parque renovado, en el marco del Proyecto LAPIS (Lugares Amigables para la Primera Infancia). Esta iniciativa busca elevar la calidad de vida de las familias a través de la mejora de espacios comunitarios.
El Parque Cristo Rey fue el beneficiario de esta transformación, la cual fue celebrada por autoridades locales, aliados estratégicos y miembros de la comunidad el pasado sábado 11 de octubre. Entre las mejoras realizadas destacan:
• Construcción de un circuito de vereda que brinda mayor seguridad a la niñez.
• Siembra de plantas ornamentales y mejoramiento de las áreas verdes.
• Instalación de trece nuevas luminarias que refuerzan la iluminación del espacio.
• Reubicación de juegos infantiles existentes y jornada de pintura general.
Un Hito para la Primera Infancia
Fransheska Quijada, directora de país de Glasswing Panamá, destacó la esencia del proyecto: “Creemos que los entornos seguros y dignos son esenciales para el desarrollo integral de la primera infancia. Este tipo de iniciativas nos permiten trabajar de la mano con comunidades comprometidas y aliados estratégicos como FEMSA, para transformar espacios públicos en lugares que fomentan el juego, la convivencia y el bienestar de niñas y niños”.
Por su parte, Sindy González Tijerina, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, enfatizó el valor de la intervención: “Nos llena de entusiasmo que Panamá cuente ahora con un LAPIS en el Parque Cristo Rey de San Miguelito. Los niños y niñas y sus familias necesitan lugares que promuevan el juego, la convivencia, la exploración y la interacción en el espacio público”.
Noticias sobre proyectos de RSE y desarrollo comunitario en Panamá, https://www.panama24horas.com.pa/noticias-rse-desarrollo-comunitario/
La iniciativa de FEMSA Glasswing San Miguelito reafirma el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo integral de la niñez y la creación de oportunidades, sumando a Panamá a una red de países como México, Guatemala y Colombia que ya cuentan con intervenciones del Proyecto LAPIS.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *