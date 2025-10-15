Parque Cristo Rey transformado: FEMSA y Glasswing crean un espacio seguro para la primera infancia de San Miguelito

Inversión en la Niñez: Proyecto LAPIS de FEMSA y Glasswing marca un hito en San Miguelito

• El Parque Cristo Rey de San Miguelito fue transformado con nuevas veredas, mejoramiento de áreas verdes y la instalación de 13 luminarias, gracias al esfuerzo de FEMSA Glasswing San Miguelito y aliados locales.

(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- FEMSA y Fundación Glasswing unieron esfuerzos para entregar oficialmente a la comunidad de San Miguelito un parque renovado, en el marco del Proyecto LAPIS (Lugares Amigables para la Primera Infancia). Esta iniciativa busca elevar la calidad de vida de las familias a través de la mejora de espacios comunitarios.

El Parque Cristo Rey fue el beneficiario de esta transformación, la cual fue celebrada por autoridades locales, aliados estratégicos y miembros de la comunidad el pasado sábado 11 de octubre. Entre las mejoras realizadas destacan:

• Construcción de un circuito de vereda que brinda mayor seguridad a la niñez.

• Siembra de plantas ornamentales y mejoramiento de las áreas verdes.

• Instalación de trece nuevas luminarias que refuerzan la iluminación del espacio.

• Reubicación de juegos infantiles existentes y jornada de pintura general.

Un Hito para la Primera Infancia

Fransheska Quijada, directora de país de Glasswing Panamá, destacó la esencia del proyecto: “Creemos que los entornos seguros y dignos son esenciales para el desarrollo integral de la primera infancia. Este tipo de iniciativas nos permiten trabajar de la mano con comunidades comprometidas y aliados estratégicos como FEMSA, para transformar espacios públicos en lugares que fomentan el juego, la convivencia y el bienestar de niñas y niños”.

Por su parte, Sindy González Tijerina, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, enfatizó el valor de la intervención: “Nos llena de entusiasmo que Panamá cuente ahora con un LAPIS en el Parque Cristo Rey de San Miguelito. Los niños y niñas y sus familias necesitan lugares que promuevan el juego, la convivencia, la exploración y la interacción en el espacio público”.

La iniciativa de FEMSA Glasswing San Miguelito reafirma el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo integral de la niñez y la creación de oportunidades, sumando a Panamá a una red de países como México, Guatemala y Colombia que ya cuentan con intervenciones del Proyecto LAPIS.