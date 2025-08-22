Findasense lidera estrategia digital de Little Caesars en El Salvador

Findasense Centroamérica lidera estrategia digital de Little Caesars en El Salvador

La alianza entre CORALSA y Findasense busca potenciar la comunicación creativa de Little Caesars en Centroamérica.

Little Caesars El Salvador apuesta por innovación y calidad con apoyo estratégico de Findasense.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- La agencia creativa 360 Findasense ha sido seleccionada por Alimentos Corporativos S.A. CORALSA, franquiciado de Little Caesars, como su socio estratégico en El Salvador. Esta alianza marca un nuevo capítulo en la expansión de la marca en Centroamérica, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento mediante una estrategia integral de comunicación digital.

Findasense asume la operación completa en el país, con un equipo multidisciplinario especializado en inteligencia, planificación, creatividad, medios y engagement. La propuesta contempla el desarrollo de campañas, ejecución de pauta digital y construcción de una narrativa coherente con los valores de Little Caesars, reconocida mundialmente por su modelo Hot-N-Ready, calidad de ingredientes y precios accesibles.

Little Caesars, fundada en Detroit en 1959, ha logrado presencia en más de 25 países gracias a su enfoque en innovación y conveniencia. En Centroamérica, CORALSA ha sido clave en su crecimiento desde 1999, iniciando operaciones en Guatemala, expandiéndose a El Salvador en 2004 y a Nicaragua en 2017. Además, incorporó Wendy’s a su portafolio en 2016, consolidando su liderazgo regional.

Leopoldo Arrieta, gerente de marca de Little Caesars El Salvador, destacó que “esta alianza con Findasense nos permitirá potenciar nuestra comunicación digital y creativa, manteniendo nuestra esencia: ofrecer pizzas de gran calidad, al mejor precio y con la conveniencia que caracteriza nuestro modelo”.

Por su parte, Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas, señaló que “acompañar a una marca global con tanto potencial reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de marcas fuertes en Centroamérica, aportando estrategia, creatividad y una visión centrada en las personas”.

Con este proyecto, Findasense continúa ampliando su presencia regional y su capacidad para diseñar experiencias de marca que generen valor para las audiencias y los negocios.