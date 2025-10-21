El SEO evoluciona al SGE: Findasense analiza el nuevo paradigma del posicionamiento digital

Visibilidad y conversión: la clave del posicionamiento digital ante la irrupción de la inteligencia artificial

• El CEO Global de Findasense destaca que la evolución de los buscadores cambia las reglas del juego, priorizando la confiabilidad de las fuentes para los algoritmos generativos y elevando la calidad del tráfico generado.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Con la irrupción de la Search Generative Experience (SGE), impulsada por inteligencia artificial y modelos como Gemini 2.0, el marketing digital experimenta una transformación que redefine el posicionamiento digital. El SEO tradicional da paso a un nuevo paradigma donde Google genera respuestas completas, resolviendo la intención del usuario sin necesidad de clics adicionales, lo que altera el funnel de visibilidad, tráfico y conversión.

La agencia creativa 360 Findasense, experta en Brand Experience, analizó el impacto de esta transición en la estrategia de posicionamiento. La SGE afecta al 91% de las búsquedas de marca y producto en diversas industrias. Con los resúmenes generados por IA citando apenas a cuatro o cinco dominios, ser citado se consolida como el nuevo estándar de liderazgo en buscadores.

Ser fuente confiable: el nuevo estándar

«La evolución hacia motores de búsqueda potenciados por IA cambia las reglas del juego; ya no se trata solo de posicionar palabras clave, sino de convertirse en una fuente confiable para los algoritmos generativos», explicó José Ramón López Grañeda, CEO Global de Findasense. El directivo agregó que herramientas como la SGE permiten que las marcas sean citadas directamente en resúmenes de IA, aumentando la visibilidad, credibilidad y calidad del tráfico.

Un estudio reciente de Semrush indica que los leads generados por resultados de IA tienen un 134% más de probabilidad de conversión frente a los provenientes de la búsqueda tradicional. Esto se debe a que las respuestas generadas por IA filtran la información irrelevante y presentan solo las opciones más confiables. Según López Grañeda, si una marca aparece en estos resultados, ya ha superado el filtro de calidad del algoritmo.

Estrategia de contenido basada en EEAT

Para ser citadas por la IA, las marcas deben ajustar sus estrategias de contenido a un nuevo estándar basado en EEAT (Experiencia, Expertise, Autoridad y Confiabilidad). Esto implica generar artículos con datos propios, fuentes claras, autores con trayectoria reconocida y una estructura optimizada. Además, implementar técnicas como schema markup (para FAQs, productos o tutoriales) y organizar los contenidos con jerarquías claras mejora la comprensión por parte de los modelos de IA.

Estrategias de marca en la era de la IA, https://www.panama24horas.com.pa/tecnologia/estrategias-de-marca-en-la-era-de-la-ia

H3: Adaptabilidad y respuesta activa

Catalina Serrano, Global Intelligence & AI-Driven Analytics Leader de Findasense, detalló que la SGE exige un cambio de mentalidad en los CMOs, brand managers y expertos en SEO. «Deben enfocarse en entregar valor útil, verificable y estructurado», sostuvo Serrano, añadiendo que la clave está en alinear el contenido con las intenciones reales de búsqueda, anticiparse a preguntas conversacionales y optimizar cada punto de contacto, incluyendo fichas de Google Business, videos y podcasts.

La rapidez en la adaptación es crucial, ya que el 70% de las páginas citadas en resúmenes de IA cambian en un plazo de dos a tres meses. Esta volatilidad exige una monitorización activa mediante herramientas como el SGE Tracker y el nuevo AI Overview Report de Google Search Console. El paso del SEO al SGE es una disrupción estructural que redefine cómo se construyen las marcas en el entorno digital, haciendo de la adaptabilidad y la capacidad de respuesta ventajas competitivas esenciales. En este nuevo ecosistema, quienes se conviertan en fuentes confiables lograrán mayor visibilidad y una conexión más efectiva con sus audiencias.