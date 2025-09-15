Clásico todoterreno Ford Bronco conmemora su 60 aniversario en la industria automotriz

Ford Bronco celebra 60 años de su legado como el primer SUV de la historia

La Ford Bronco, el icónico vehículo utilitario deportivo, cumple 60 años de historia, celebrando su legado y evolución desde 1966 como pionero en la categoría de los SUV.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Ford Motor Company celebra el 60 aniversario de la Ford Bronco, el vehículo utilitario deportivo (SUV) que introdujo en agosto de 1965 y que se convirtió en el primero en ser catalogado como «SUV» por su notable capacidad para desafiar cualquier terreno con un espíritu indomable. Este clásico de la industria automotriz ha logrado mantenerse relevante para el público a lo largo de sus múltiples generaciones, sin perder la esencia que lo hizo icónico.

A lo largo de las últimas seis décadas, la Ford Bronco, desarrollada bajo el concepto Built Wild®, ha redefinido la categoría SUV. El modelo siempre está listo para ofrecer experiencias emocionantes, combinando su estilo inspirado en un legendario patrimonio con ingeniería y tecnología todoterreno avanzada, lo que permite a los entusiastas del aire libre crear aventuras en los lugares más remotos del planeta.

Un Clásico de Culto y su Regreso Triunfal

Desde su lanzamiento, el Ford Bronco se ha convertido en un clásico de culto. Con una gran presencia en clubes de entusiastas alrededor del mundo, desde Islandia hasta Estados Unidos, y numerosas apariciones en cine y música, la Bronco ha representado una forma para que sus propietarios expresen su personalidad y estilo. En esencia, siempre ha sido el favorito de los aventureros.

Rosángela Guerra, directora de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, destacó que, a pesar de las transformaciones en la industria automotriz, el Bronco sigue siendo un vehículo preferido por su espíritu audaz y su capacidad para ofrecer experiencias de máxima confianza. Cada modelo actual, diseñado con tecnologías inteligentes y atributos listos para la aventura, se basa en el ADN de la Bronco original de 1966.

Desde su regreso triunfal al mercado en 2021, la Ford Bronco ha acumulado una gran cantidad de reconocimientos, incluyendo el 2022 North American SUV of the Year y el 2021 American Car of the Year de Top Gear. El modelo más reciente, el rediseñado Ford Bronco Sport® SUV del 2025, ofrece mayor capacidad y nuevas tecnologías para superar los límites de la naturaleza.

Evolución a Través de las Generaciones

La historia de la Ford Bronco es una evolución constante. La primera generación (1966-1977), diseñada por McKinley Thompson, destacaba por su forma cuadrada y faros redondos, con opciones de carrocería como la Roadster y la Wagon. Era tan versátil en carretera como fuera de ella, y se demostró su capacidad en competencias como la Baja 1000.

Vehículos: Historia del icónico Ford Mustang: https://www.panama24horas.com.pa/noticia/historia-ford-mustang

La segunda generación (1977-1980), lanzada tras la crisis del petróleo, se construyó sobre la plataforma del Ford F-100, aumentando sus dimensiones y rigidez. Este modelo introdujo mejoras en el interior y opciones como aire acondicionado y radio AM/FM. Tres de estos vehículos incluso fueron adaptados como «papamóviles» para la visita del Papa Juan Pablo II a Estados Unidos.

La tercera generación (1980-1986) se hizo más ligera y aerodinámica, incorporando inyección electrónica directa y una suspensión delantera independiente. Basada en la plataforma más corta de la pickup F-150®, se convirtió en uno de los modelos más vendidos. La cuarta generación (1987-1991) mejoró su desempeño dinámico y aerodinámica, introduciendo frenos antibloqueo traseros. Finalmente, la quinta generación (1991-1996), la última antes del regreso del modelo, se centró en la seguridad con bolsas de aire y cinturones de tres puntos. En 1996, luego de 31 años y más de 1.1 millones de unidades producidas, la Bronco original se despidió de la línea de producción en la planta de Michigan.

El modelo ha dejado una marca indeleble en la industria automotriz, manteniendo siempre el ADN de un potro indomable en busca de la libertad que lo popularizó desde su primera generación.