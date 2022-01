Ford Bronco y Maverick logran máximos honores en los North American Car, Utility and Truck Awards

• Satisfaciendo la necesidad de los clientes que buscan aventuras lejos de casa, Ford Bronco evoluciona la experiencia de SUV todoterreno para una nueva generación de aventureros gracias a la capacidad, la durabilidad y el diseño innovador indomable

(13/Ene/2022 – web) Deaborn, Mich, EE.UU.- Ford Bronco 2022 se llevó a casa el premio al North American Utility of the Year, mientras que la nueva Ford Maverick 2022 recibió el premio al North American Truck of the Year.

Este es el segundo año consecutivo en que un vehículo Ford obtiene el reconocimiento de los jurados de North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY), luego de recibir dichos reconocimientos en 2021 para la F-150 y Mustang Mach-E.

“Estamos emocionados y honrados de ganar tanto la camioneta como el utilitario del año del jurado de NACTOY para Ford Maverick y Ford Bronco, especialmente ante un campo tan fuerte de competidores”, dijo Kumar Galhotra, presidente de Ford Norteamérica y Mercados Internacionales. “Pero también estamos orgullosos porque estos premios son un reconocimiento bien merecido por la enorme cantidad de trabajo, enfoque y energía que nuestros equipos han invertido en el diseño, la ingeniería y la construcción de vehículos emocionantes para nuestros clientes. Esto también refleja la abrumadora recepción que hemos tenido por parte de nuestros clientes de Maverick y Bronco por igual”.

Los premios North American Car, Utility y Truck of the Year son otorgados por un amplio panel de 50 jueces, reconociendo los vehículos nuevos más destacados del año, aquellos que definen sus segmentos en términos de innovación, diseño, seguridad, manejo, satisfacción del conductor y valor general.

Como modelo insignia de la marca de vehículos Ford de espíritu “Indomable” creados todo terreno, Ford Bronco 2022 ofrece emocionantes experiencias off-road con un estilo inspirado en el legado, ingeniería robusta y tecnología inteligente para cada ruta.

Mientras que la nueva Ford Maverick 2022, la pick-up diseñada para quienes no sabían que necesitaban una pick-up y que reinventa el segmento, es la primera camioneta totalmente híbrida estándar en Estados Unidos y la camioneta con mayor eficiencia de combustible en el mercado, con una calificación estimada por la EPA de 42 mpg en ciudad*. Su tamaño, diseño, tecnología y capacidades la convierten en la camioneta ideal para la ciudad o tus actividades favoritas, con una durabilidad y capacidad garantizada para cualquier necesidad bajo el ADN “Nacidos Ford, Nacidos Fuertes”.

Tanto Ford Bronco como Maverick están diseñados para acompañar las aventuras y cubrir las necesidades de cada usuario, desde escalar senderos hasta ayudar a mover un sofá. Estos nuevos vehículos son justo lo que los clientes han pedido y lo reafirman con los reconocimientos que cada uno ha ganado hasta la fecha:

Ford Bronco

• SEMA – 2021 4×4 of the Year Award

• Motor1 – Best Adventure Vehicle

• Top Gear – 2021 American Car of the Year

• Forbes – 2022 Forbes Wheels of the Year

• North State Journal – Best of the Year

• Gear Patrol – GP100 Awards, 2022 Best in Motoring

• CarBuzz – 2021 Off-Road Warrior Award

• iF Design Gold Award 2021

• North American Utility of the Year – 2022 Finalist

• Autotrader.ca – 2022 Best Vehicle for Adventure

• The Detroit News – Readers’ Choice Awards, Baddest Off-Road Vehicle

• The Detroit News – Readers’ Choice Awards, Best Family Fun Finder

Ford Maverick

• KBB Best Buy Awards – 2022 Best New Model and Best Compact Pickup

• The Car Connection – 2022 Best Car to Buy

• Forbes Wheels – 2022 Pickup of the Year

• Popular Science – 2022 Best of What’s New

• Detroit Free Press – 2022 Truck of the Year

• The Detroit News – 2021 Vehicle of the Year

• CarBuzz – People’s Car Award

• Green Car Journal – 2022 Green Truck of the Year

• Gear Patrol’s GP100 Awards – Best in Motoring

• North State Journal – Best of the Year

• TFLTruck – 2022 Best Truck of the Year

* Estimación de la Environmental Protection Agency (EPA) de 42 mpg en ciudad/33 en carretera/37 combinadas. El millaje real variará.