Ford presenta en Panamá la nueva Ford Edge 2026 híbrida con tres filas de asientos

Disponible en versiones Trend y Titanium, la Edge 2026 destaca por su tecnología avanzada SYNC® 4 y asistencias al conductor, reafirmando el liderazgo de Ford en el segmento utilitario.
La Ford Edge 2026 llega al mercado panameño con hasta 1.100 km de autonomía
• Ford introduce en Panamá la nueva Edge 2026, una SUV mediana completamente rediseñada que incorpora por primera vez motorización híbrida y tres filas de asientos para mayor versatilidad.
(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La nueva Ford Edge 2026 llega oficialmente a Panamá, completamente renovada para redefinir el segmento de las SUVs medianas. La principal novedad es la incorporación de tres filas de asientos y un sistema de propulsión híbrido que le permite alcanzar hasta 1.100 kilómetros de autonomía, combinando un diseño sofisticado y tecnología de vanguardia.
Rosángela Guerra, Directora General de Ford para Centroamérica y el Caribe, destacó la importancia del vehículo en el mercado local. «Ford ha dejado una profunda huella con los vehículos utilitarios a nivel global y en Panamá, la Edge ha sido parte esencial de ese camino como una SUV reconocida y recordada por nuestros clientes. Hoy, esa historia evoluciona con mayor espacio, movilidad eficiente e innovación”, señaló Guerra.
La Ford Edge 2026 está disponible en dos versiones: Trend y Titanium, ambas equipadas con motorización híbrida y con cinco opciones de colores exteriores a elegir.
Potencia Híbrida y Versatilidad de Manejo
El nuevo modelo está impulsado por un motor híbrido 2.0L GTDI que genera hasta 271 caballos de fuerza y 298 libras-pie de torque, logrando un balance entre rendimiento y eficiencia de combustible.
La transmisión del vehículo es automática continuamente variable. La versión Trend cuenta con tracción 2WD, mientras que la Titanium integra tracción 4WD. Ambas versiones ofrecen hasta cinco modos de manejo seleccionables: Normal, Eco, Sport, Snow y Sand. Esta capacidad se complementa con una suspensión deportiva y asistencia electrónica de frenado, mejorando la experiencia dinámica al volante.
Un Interior de Lujo y Comodidad
Por primera vez, ambas versiones de la Edge incorporan tres filas de asientos, brindando mayor versatilidad y capacidad para la familia. El diseño interior prioriza la comodidad con materiales de alta calidad y un sonido inmersivo con hasta 12 bocinas. Además, el asiento del conductor ofrece ocho posiciones de ajuste y el del pasajero frontal seis posiciones.
En la versión Titanium, se incluyen asientos tipo capitán en la segunda fila, que aportan una sensación elevada de lujo y confort. Esta versión también incorpora la función One Touch Anti Stress, que reclina el asiento y levanta el reposapiés para el descanso. Un techo panorámico eléctrico inunda el habitáculo de luz natural y amplía la percepción de espacio.
Diseño Renovado y Tecnología Avanzada
El diseño exterior de la nueva Ford Edge 2026 presenta un aspecto totalmente renovado. Destacan una parrilla rediseñada, faros delanteros y traseros LED, y nuevos rines de hasta 20 pulgadas que acentúan su silueta estilizada y moderna. En el exterior también se integran manijas plegables en las puertas y una cajuela eléctrica.
En el interior, la tecnología es protagonista con un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla táctil central de 13.2 pulgadas que gestiona el sistema de infoentretenimiento SYNC® 4. Esta plataforma ofrece una interfaz intuitiva con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay® y Android Auto™.
Además, las tecnologías de asistencia al conductor brindan mayor seguridad e incluyen funciones como Control de arranque en pendientes, Cámara de reversa, Monitoreo de punto ciego (BLIS®), Prevención y mitigación de colisión, Control de crucero adaptativo y Preservación de carril.
Ford reafirma su compromiso de ofrecer en Panamá vehículos que combinan desempeño, seguridad y tecnología. La nueva Ford Edge ya está disponible en los concesionarios autorizados del país: Distribuidora David y Grupo Cincuentenario.
