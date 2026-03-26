Evolución y potencia: Ford Explorer conmemora tres décadas y media de historia

Con una trayectoria marcada por la innovación técnica y altos estándares de seguridad, la sexta generación de Ford Explorer integra hoy motores EcoBoost de alto rendimiento y asistencia avanzada al conductor.
Ford Explorer celebra 35 años liderando el segmento SUV a nivel global
• Desde su lanzamiento en 1991, este emblemático modelo ha redefinido la categoría de vehículos utilitarios, consolidándose como la SUV de mayor venta histórica en los Estados Unidos.
(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Ford Explorer celebra 35 años de trayectoria desde su lanzamiento al mercado en su versión modelo 1991. Concebida originalmente como un vehículo que equilibraba la funcionalidad de una camioneta con la comodidad de un auto familiar, este modelo destacó desde sus inicios por su capacidad dentro y fuera de la carretera, un diseño innovador y espacio para hasta siete pasajeros. A lo largo de las décadas, se ha posicionado como uno de los SUV más exitosos globalmente, siendo reconocida por S&P Global Mobility como la SUV de mayor venta de todos los tiempos en Estados Unidos.
Innovación y diseño contemporáneo
Rosángela Guerra, Directora General de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, señaló que durante más de tres décadas la Ford Explorer ha ayudado a definir el rendimiento y la funcionalidad de su categoría. Guerra destacó que el rediseño más reciente, correspondiente al año modelo 2025, estableció un nuevo estándar con interiores renovados, tecnología de vanguardia y un estilo exterior más audaz para empoderar a las familias en sus exploraciones.
Potencia y rendimiento técnico
En la actualidad, el vehículo ofrece dos opciones de motorización avanzadas. La primera opción cuenta con un motor EcoBoost V6 de 3 litros que entrega hasta $400$ caballos de fuerza y $415$ libras por pie de torque. La segunda alternativa integra un motor EcoBoost de 2.3 litros que alcanza los $300$ caballos de fuerza. Ambas motorizaciones están equipadas con una transmisión automática SelectShift de 10 velocidades y el sistema Terrain Management System, que incluye seis modos de manejo y una capacidad de remolque de hasta $5,000$ libras cuando está debidamente equipado.
Liderazgo en seguridad automotriz
La seguridad ha sido un pilar fundamental en la evolución de la Ford Explorer, recibiendo el reconocimiento Top Safety Pick+ del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) para sus modelos 2024, 2025 y 2026. Esta distinción, la más alta otorgada por dicha organización, resalta la protección de los ocupantes en diversas situaciones de impacto. Además, desde el inicio de su sexta generación, incorpora la plataforma Ford Co-Pilot360, que ofrece funciones de asistencia al conductor como control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia.
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