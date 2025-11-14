Ford y Fundación Educación Vial impulsan The Road Show Panamá para jóvenes

Educación Vial: Ford y The Road Show Panamá 2025 promueven la conducción responsable

• El programa The Road Show Panamá utiliza dramatizaciones y testimonios reales para generar un impacto emocional que promueva conductas seguras al volante entre los estudiantes.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ford y la Fundación Educación Vial reafirmaron su compromiso con la seguridad vial al auspiciar The Road Show Panamá 2025, un evento clave dentro de la iniciativa Maneja Seguro con Ford. El objetivo principal de la jornada es concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la conducción responsable y segura para reducir la siniestralidad en las calles.

The Road Show Panamá emplea una metodología de experiencia vivencial dirigida a sensibilizar a los jóvenes sobre las graves consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esta estrategia pedagógica combina dramatizaciones en vivo, material audiovisual y la presentación de testimonios reales de víctimas y familiares afectados por accidentes de tránsito.

Impacto en las nuevas generaciones

Vivian T. Dávila, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford para Centroamérica y el Caribe, destacó la relevancia del programa: “Para Ford, apoyar The Road Show Panamá representa una oportunidad valiosa para continuar educando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la responsabilidad al conducir. Nuestro objetivo es contribuir a reducir los accidentes de tránsito y crear entornos viales más seguros para todos”.

Durante la edición 2025, la jornada logró convocar a más de 300 estudiantes graduandos de nivel secundario y universitario. Los participantes reflexionaron sobre cómo una decisión irresponsable al volante tiene el potencial de transformar vidas de manera irreversible.

Con el respaldo constante de la empresa automotriz, The Road Show Panamá continúa consolidándose como una de las principales iniciativas de concienciación vial dirigidas específicamente a jóvenes en el país. El programa reitera el compromiso de Ford con la educación, la seguridad y el bienestar de las comunidades donde mantiene operaciones.