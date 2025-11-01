“La prevención también es liderazgo”: La alianza Ford promueve la prevención del cáncer de mama en Panamá

Salud femenina: Ford Centroamérica refuerza la prevención del cáncer de mama con FundAyuda y Mujer + Panamá

• El encuentro contó con especialistas en ginecología y nutrición que destacaron la detección temprana como pilar fundamental en la lucha contra el cáncer de mama y el empoderamiento femenino.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de la conmemoración de la cinta rosada, Ford Centroamérica, en alianza con Mujer + Panamá y FundAyuda, llevó a cabo una jornada de sensibilización centrada en la prevención del cáncer de mama y el cuidado integral de la salud femenina, bajo el lema “La prevención también es liderazgo”.

El encuentro reunió a decenas de mujeres en un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la importancia del autocuidado y la detección temprana, pilares fundamentales en la lucha contra la enfermedad.

Vivian T. Dávila, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford en Centroamérica y el Caribe, destacó la visión de la empresa: “Para Ford, promover la prevención no es solo una acción de responsabilidad social, sino un acto de liderazgo femenino. Cada esfuerzo orientado a fortalecer la salud y el bienestar de las mujeres representa una contribución directa a su empoderamiento y a la construcción de comunidades más saludables”.

Maruquel Kahn, directora ejecutiva de FundAyuda, expresó el compromiso de la organización al afirmar que “cuidar con propósito significa acompañar, educar y crear conciencia de que la detección temprana salva vidas”.

La salud femenina como herramienta de empoderamiento

La jornada contó con la participación de la doctora María Guadalupe Ramírez Salazar, ginecóloga obstetra, quien abordó el tema “Cuidarte es amarte: una guía práctica para tu salud”, enfatizando la educación preventiva como una herramienta de empoderamiento femenino.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Además, la doctora Mirellis Quintero, médico nutriólogo funcional, y Marisela Vásquez, Health & Wellness Coach y nutricionista funcional, desarrollaron la cápsula “Tu mejor medicina: prevención, sanación y mindful eating”, enfocada en la promoción de hábitos saludables y una relación consciente con la alimentación.

A lo largo del evento, las participantes compartieron experiencias, intercambiaron conocimientos y reforzaron el valor del apoyo mutuo entre mujeres para enfrentar los desafíos asociados al cáncer de mama.

Ford y su compromiso de más de 27 años

La iniciativa se inscribe en la larga trayectoria de Ford Motor Company, que desde hace más de $27$ años impulsa el programa global “Guerreras Rosadas” (Ford Warriors in Pink). Este programa está dedicado a la educación, el apoyo emocional y la promoción de la detección temprana del cáncer de mama, contribuyendo activamente a la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro que brindan acompañamiento a pacientes y sus familiares.