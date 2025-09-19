«Mujeres que Conducen el Cambio»: El liderazgo femenino en la industria automotriz

Ford y Mujer+ Panamá impulsan el rol de la mujer en la industria automotriz

• El evento reunió a líderes de la industria para discutir cómo la inclusión de la mujer fortalece los equipos de trabajo, impulsa la innovación y fomenta una cultura vial más segura.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el apoyo de Ford, la iniciativa Mujer+ Panamá organizó el panel «Mujeres que Conducen el Cambio» para visibilizar el liderazgo femenino en la industria automotriz. El evento reunió a destacadas representantes del sector para reflexionar sobre el impacto de la mujer en la industria y en la construcción de una movilidad más segura y responsable.

El panel se centró en cómo la participación femenina contribuye a la prevención de accidentes, la innovación dentro de los equipos de trabajo y la promoción de una cultura vial más consciente y segura.

Perspectivas sobre el Liderazgo Femenino

Durante el encuentro, Jaqueline Lee, gerente de Repuestos de Grupo Distribuidora David, destacó la necesidad de abrir espacios para que más mujeres puedan desarrollarse en este campo, rompiendo la percepción de que la industria es exclusivamente para hombres. Lee señaló que, aunque es un sector desafiante, también es muy gratificante.

Por su parte, Cristina Bellera, gerente de Repuestos de Ford Cincuentenario, compartió su experiencia sobre cómo la diversidad de género en los equipos de trabajo aporta nuevas perspectivas, fortaleciendo la capacidad de la industria para enfrentar los retos actuales de la movilidad y el servicio al cliente.

Promoción de la Seguridad Vial

Osiris Gratacós, fundadora de la Fundación Educación Vial, resaltó la importancia de integrar la seguridad vial en la gestión empresarial. Gratacós, quien también funge como directora nacional de Educación Vial y Defensa del Usuario, subrayó que «incorporar prácticas de seguridad vial en las organizaciones no solo protege la vida de los colaboradores, sino que también fomenta una cultura responsable en la comunidad».

El panel concluyó que capacitar y sensibilizar a los empleados en temas de seguridad vial es un factor clave para construir empresas más humanas y, a su vez, mejora la reputación de marca y fortalece la relación con los clientes, generando beneficios tanto para las organizaciones como para la sociedad en general.

Con iniciativas como la promovida por Mujer+ Panamá y Ford, se reafirma que las mujeres son un motor de cambio fundamental para lograr una industria automotriz más inclusiva y una movilidad más sostenible y segura.