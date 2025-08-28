Ford Territory 2026 llega a Panamá con diseño audaz y tecnología híbrida para familias modernas

Ford lanza la Territory 2026: conectividad, seguridad y eficiencia en una SUV familiar

• Territory 2026 ofrece conectividad avanzada, seguridad inteligente y rendimiento eficiente, ideal para la vida urbana y escapadas familiares.

• La nueva Territory 2026 ya está disponible en Panamá con versiones híbridas, pantalla dual, sistema de audio 3D y amplio espacio interior.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.-Llega a Panamá la nueva SUV Ford Territory, ofreciendo aún más de lo que los clientes adoran: un diseño audaz, conectividad avanzada y características inteligentes para satisfacer las necesidades de las familias activas de hoy, además de incorporar tecnología híbrida1 por primera vez.

Desde su exterior renovado hasta su intuitivo sistema de infoentretenimiento y las tecnologías de asistencia al conductor, Territory 2026 ha sido desarrollada para brindar conveniencia, comodidad y capacidad, tanto para recorrer las calles de la ciudad como para una escapada de fin de semana.

«Territory se ha dedicado a empoderar a familias jóvenes y dinámicas para que aprovechen al máximo cada día’, señaló Rosángela Guerra, Directora de Ford para Centroamérica y el

Caribe. «Con la nueva Territory, la comodidad y la tecnología inteligente cobran protagonismo, además de las ventajas de eficiencia y rendimiento de nuestro nuevo modelo híbrido. Es todo lo que nuestros clientes han pedido y mucho más».

Diseño audaz con innovación práctica

Territory 2026 destaca con un frente nuevo y dinámico, realzado por un parachoques y una parrilla rediseñada, faros delanteros y traseros totalmente LED y, exclusivamente en la versión híbrida, una futurista luz diurna LED de lado a lado en el bonete delantero. Dos nuevas opciones de color, Cactus Grey y Oasis Green, añaden un toque sofisticado y premium a la gama.

En el interior, la comodidad es protagonista. Los asientos actualizados cuentan con reposacabezas más anchos y con mayor soporte, con acolchado adicional para viajes de larga distancia. Se han añadido puertos USB y Tipo C de carga rápida tanto en la parte delantera como en la trasera, que proporcionan más energía que los puertos USB estándar, para garantizar que su teléfono inteligente y su computadora portátil se carguen más rápido, ya sea para ir al trabajo o para un viaje familiar. Su amplio techo panorámico disponible añade amplitud, claridad y sensación de libertad a la nueva Territory.

Territory conserva la amplitud que tanto aprecian los clientes, incluyendo un generoso maletero de 448 litros2 que se amplía a 1,422 litros2 con los asientos traseros doblados hacia abajo, espacio para los hombros de los pasajeros delanteros, que es líder en su clase, y un amplio espacio para las rodillas en la parte trasera.

Por otro lado, los ingenieros de Ford han instalado cristales a prueba de sonido en la Territory Hybrid para una conducción más silenciosa y serena.

Conectividad de vanguardia y funciones intuitivas

La Territory 2026 lleva la conectividad a bordo al siguiente nivel, ofreciendo un conjunto de funciones avanzadas diseñadas para que cada momento al volante sea más placentero.

Los amantes de la música apreciarán la inclusión del sistema Arkamys™ 3D Audio3, que crea una experiencia de audio verdaderamente inmersiva para todos en la cabina, en su interior.

Esta función ayuda a minimizar el ruido de la carretera, garantizando una calidad de sonido nítida sin importar dónde esté sentado.

Ford también ha mejorado el sistema de infoentretenimiento con una rediseñada pantalla táctil dual de 12.3 pulgadas, haciéndolo más intuitivo y fácil de usar que nunca. Los conductores ahora pueden cambiar fácilmente entre la proyección de pantalla completa de Apple CarPlay®4 o Android Auto™5 y un diseño de pantalla dividida, que incluye un fácil acceso a los controles de climatización, mostrados en una elegante barra en la parte inferior de la pantalla.

Seguridad avanzada

La seguridad sigue siendo una prioridad absoluta para Ford, y la Territory 2026 está equipada con un conjunto completo de sistemas avanzados de asistencia al conductor6, tales como:

• El aviso de cambio de carril se activa a partir de los 60 km/h para alertar a los conductores si se desvían involuntariamente de su carril.

• El asistente de mantenimiento de carril guía suavemente el vehículo de vuelta a su carril cuando es necesario.

• El control de centrado de carril es una nueva incorporación, que trabaja activamente para mantener el vehículo centrado en su carril, brindando mayor confianza en la carretera.

• Cámara 360˚ que ofrece amplia visión frontal, trasera y lateral

Versatilidad en su rendimiento

Territory mantiene la opción de su probado motor EcoBoost de cuatro cilindros y 1.8 litros, que genera 187 caballos de fuerza y 236 libras7 por pie de torque.

Como novedad, en la Territory Hybrid se encuentra un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, incorporando un motor eléctrico y una batería de 1.8 kWh, lo que eleva la potencia máxima combinada a 180 kW. Su transmisión híbrida de dos velocidades proporciona una óptima integración de potencia entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico.

Territory Hybrid cuenta con varios modos de conducción para maximizar el rendimiento y la eficiencia de combustible. Estos incluyen EV Driving, Parallel Boost y Series.

• En modo EV, el vehículo funciona como un vehículo eléctrico utilizando la energía almacenada en la batería de 1.8 kWh para alimentar únicamente el motor eléctrico.

• En el modo Paralelo, el motor de combustión interna y el motor eléctrico trabajan juntos.

• En modo Serie, el motor de combustión interna de la Territory se desconecta de la transmisión y actúa únicamente como generador del motor eléctrico.

La batería de tracción de 1.8 kWh de la Territory Híbrida está completamente sellada y cuenta con refrigeración directa. El sistema de propulsión híbrido se sometió a exhaustivas pruebas climáticas en Oriente Medio durante el verano, cuando las temperaturas pueden superar los 49 grados Celsius, para garantizar su funcionamiento en condiciones extremas y un rendimiento óptimo.

La nueva Territory 2026 ya se encuentra disponible en los dos distribuidores Ford autorizados en Panamá, Grupo Cincuentenario y Distribuidora David. Para más información, puede acceder a Ford Centroamerica.

Visite Ford Centroamérica

Referencias

1 No todas las variantes o funciones están disponibles en todos los mercados.

2 VDA es el método que se determina llenando el espacio de carga con bloques de un litro, cada uno de 200 x 100 x 50 mm. Los bloques se cuentan y el resultado numérico se convierte a metros cúbicos.

3 Arkamys 3D Audio es una marca registrada de ARKAMYS, sus subsidiarias y filiales. Todos los derechos reservados.

4 Apple CarPlay requiere un teléfono con una versión compatible de Apple iOS, servicio de datos activo y un cable de conexión (se vende por separado). SYNC® no controla Apple CarPlay mientras está en uso. Apple y otros terceros son responsables de su respectiva funcionalidad. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. Apple CarPlay, Siri Eyes Free, iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. Ford Applink® está disponible en determinados modelos SYNC® y es compatible con determinadas plataformas de smartphones. Advertencia: Las leyes locales prohíben algunas funciones del teléfono mientras se conduce. Consulte las normas de circulación locales antes de utilizar estas funciones.

5 Android Auto requiere un teléfono con una versión compatible de Android™, servicio de datos activo y un cable de conexión (se vende por separado). SYNC® no controla Android Auto mientras está en uso. Google y otros terceros son responsables de su respectiva funcionalidad. Pueden aplicarse tarifas por mensajes y datos. Android Auto y Google Maps son marcas comerciales de Google Inc. Ford Applink® está disponible en modelos SYNC® seleccionados y es compatible con ciertas plataformas de smartphones. Advertencia: Las leyes locales prohíben algunas funciones del teléfono mientras conduces. Consulta las normas de tránsito locales antes de usar estas funciones.

6 Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no reemplazan la atención, el buen juicio ni la necesidad de controlar el vehículo. Es posible que no funcionen a ciertas velocidades o en ciertas condiciones de conducción, de la carretera o climáticas. Consulte el manual del propietario para obtener más información y limitaciones.

7 Las clasificaciones de caballos de fuerza y torque se basan en combustible premium según la norma SAE J1349®. Los resultados pueden variar. Los caballos de fuerza y el torque son atributos independientes y es posible que no se alcancen simultáneamente.