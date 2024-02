 Forecast Marketing 2024: Conectar en la era del cambio constante

Forecast Marketing 20 24: Conectar en la era del cambio constante

(1/Feb/2024 – web) Panamá.- Al comenzar cada año, los ejecutivos de Marketing se preguntan ¿Qué cambios sufrirá su trabajo y su productividad? ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿Qué cosas les preocuparán? ¿Cómo deberán relacionarse con su entorno? Para dar respuesta a estos interrogantes, LLYC presentó el informe ‘Forecast Marketing 20 24: Conectar en la era del cambio constante’, que recopila los próximos desafíos para el sector, desde las novedades y las posibles transformaciones en la manera de hacer el trabajo hasta el impacto que todas estas evoluciones tienen en el mercado y en los consumidores.

“Sabemos que vivimos en un desafío constante que nos obliga a replantear año a año nuestras estrategias para poder satisfacer todas las necesidades del cliente, que siempre va un paso por delante. Desde LLYC, buscamos acompañar a los profesionales de Marketing para que puedan conectar con los consumidores y desarrollar cada vez mejor su trabajo en este contexto donde lo único que permanece es el cambio”, asegura Adolfo Corujo, CEO de Marketing en LLYC.

Si bien la inteligencia artificial fue y seguirá siendo la protagonista que marca las principales transformaciones y los cambios de era, existen muchos otros factores que, en estos nuevos tiempos, influyen en el rumbo de la humanidad. El informe parte de tres macrotendencias que se presentan como ejes tractores, que atraviesan a otras que contienen grandes similitudes entre sí:

1.- IA everywhere

A menudo, los consumidores ven la tecnología de vanguardia como una espada de doble filo. La inteligencia artificial no es diferente. El 60% de los consumidores están entusiasmados con el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras que el 71% piensa que se está moviendo a una velocidad alarmante. En consecuencia, debemos ser capaces de saber cómo actuar en la tensión entre los temores y las oportunidades de la inteligencia artificial.

• Multi personalización para multistakeholders

Esta estrategia se basa en una aplicación avanzada del análisis multistakeholder, utilizando IA para segmentar, evaluar e interpretar interacciones y percepciones de diferentes grupos de interés. Esta metodología combina el análisis de múltiples fuentes, como los medios, redes sociales o buscadores, con la integración de datos multimodales, creando una estrategia de marketing profundamente contextualizada y adaptada.

• IA por las riendas

La necesidad de un cambio paradigmático hacia la responsabilidad y la ética en la Inteligencia Artificial (IA) nunca ha sido tan evidente. Con el aumento de la preocupación social y regulatoria sobre los riesgos asociados con la IA, como la privacidad de los datos, los sesgos algorítmicos y la transparencia en las decisiones automatizadas, es imperativo que las empresas comiencen a adoptar un enfoque más cauteloso y regulado. Esta tendencia refleja no sólo lo que todas las organizaciones están haciendo, sino lo que deben hacer para asegurar que sus aplicaciones de IA se alineen con estándares éticos rigurosos.

• Más allá de los Chatbots

El servicio al cliente y las ventas están entrando en una nueva era gracias a los asistentes virtuales impulsados por IA generativa. Estas avanzadas herramientas de IA están redefiniendo la interacción digital, ofreciendo conversaciones naturales y en tiempo real, personalización profunda y un enfoque proactivo en el ciclo de vida del cliente.

• De la web3 al marketing 5.0 y más allá

El despegue de la web3 descentralizada puede introducir innovación y ventajas competitivas para los profesionales del marketing. Si bien tradicionalmente las compañías han hablado de un enfoque Consumer Centric, pocas lo han ejercido como tal. Y nunca como ahora la tecnología ha permitido realmente esta orientación. En 2024, la web3 ayudará a generar un cambio real en los modelos de negocio para los más avezados.

• IA Conversacional tan humana como el palpitar de un corazón

Un fenómeno revolucionario está tomando forma en el silencioso universo digital: las voces y los avatares creados con inteligencia artificial. Desde la creación automática de contenidos, la lectura de artículos de blogs y medios de comunicación, la creación de informativos y canales de noticias, hasta la invasión de podcasts generados por la IA, este 2024 estaremos inmersos en un viaje en el que las máquinas imitarán cada vez con mayor calidad la autenticidad humana, desafiando nuestra capacidad para distinguir entre lo real y lo sintético.

2.- Consumidores: ellos están a cargo

Este nuevo consumidor, que se reinventa permanentemente, se replantea sus propios valores, sus formas de consumir y de elegir, y explora nuevas opciones y formatos que satisfagan su nuevo estilo de vida. Las marcas deben acompañar esa transformación constante para ser aliadas en su día a día.

• ¿Nos importa la sostenibilidad?

Aunque no podemos ignorar los problemas medioambientales, para muchas personas está empezando a resultar cansino escuchar una y otra vez la misma historia: que no vamos por buen camino para cumplir los plazos, y que probablemente no lo hagamos. Aquí es donde puede aparecer la fatiga del apocalipsis, definida como «el agotamiento de tener que tomar infinitas decisiones morales cuando no parecen suponer una diferencia».

• Diversidad, equidad e inclusión de adentro hacia afuera

A medida que se multiplican los espacios digitales en nuestro día a día, es esencial que las marcas defienden la diversidad, la equidad y la inclusión tanto interna como externamente, garantizando que el mundo virtual represente todo el espectro del mundo físico. Es importante tener en cuenta también la inteligencia artificial y la relevancia que puede tener para la diversidad y la equidad en diferentes ámbitos como la detección de sesgos y de discriminación gracias a su capacidad de analizar grandes cantidades de información, o la creación de chatbots que utilizan un lenguaje inclusivo.

• El valor para la GenZ

La generación Z, la primera generación nativa digital, también es conocida por su compromiso con la causa social y el medio ambiente, y por su deseo de tener un impacto positivo en el mundo. Los valores sociales y ambientales, pues, son importantes para la Gen Z, pero también lo es la seguridad económica. Debemos tener en cuenta el contexto en el que esta generación, nacida desde mediados de los noventa, ha crecido: en los años de una permacrisis de la que no salimos. Eso ha impactado de forma directa en la forma en la que ve la vida y, también, en cómo usa su dinero.

• Empatía por default

En los últimos años, se ha hablado con frecuencia de los “tiempos líquidos”. Se trata de una noción del sociólogo Zygmunt Bauman, según el cual nuestra época se caracteriza por la ductilidad y la volatilidad. Y que implica una nueva forma de vida en mitad de la incertidumbre y la inestabilidad en todas las facetas de la vida: la economía, la sociedad, la política, las emociones, etcétera. En este entorno volátil e incierto, el miedo y la ansiedad se han erigido como los grandes drivers emocionales. Y ¿qué papel pueden jugar las marcas ante estos sentimientos?

• Como podcast para mis oídos

Este 2024 el audio seguirá consolidándose como una fantástica herramienta y ganará terreno en la preferencia del consumidor gracias a su conveniencia y versatilidad. También asistiremos a un incremento en la calidad de las producciones de podcasts, así como la eficiencia publicitaria que éstos ofrecen.

3.- First party: el cliente es el anfitrión

En todo lo referente a activaciones digitales de audiencias y de usuarios, parece que las cookies dejan por fin de ser una referencia y un estándar de mercado para dar paso a otro tipo de soluciones mucho más afines a los entornos limitados que plantean los navegadores y las aplicaciones para trabajar en la activación del first party data. Se espera que esto dé lugar a entornos en los que los datos fluyan de manera anónima (Data Clean Rooms) y que con ello los distintos actores puedan seguir personalizando la comunicación, y esto implica compartir, no competir. ¿Estarán los grandes actores de este peliculón preparados para ello?

• Walled Gardens, ¿trabajar solo o avanzar en pareja?

Las gigantes tecnológicas, como Google, Meta y Amazon, se han encontrado bajo la lupa de la justicia en numerosas ocasiones debido a acusaciones de monopolio y el manejo de datos masivos. Ante esta creciente presión legal y regulatoria, surge la pregunta de si estas empresas deberían considerar la posibilidad de colaborar en lugar de competir. Es plausible que estos entornos cerrados, conocidos como Walled Gardens, puedan optar por abrirse parcialmente para evitar futuros litigios y reducir las acusaciones de monopolio.

• Importancia del first party data y el cliente único

En la era actual del marketing digital, la gestión eficiente de datos se ha convertido en un componente fundamental para ofrecer soluciones personalizadas y efectivas a nuestros clientes. La automatización de procesos desempeña un papel clave, y abarca decisiones sobre los canales más relevantes y trabajos de optimización creativa. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta poderosa que no solo facilita la toma de decisiones, sino que también impulsa la predicción de tendencias y comportamientos del cliente.

• ¿Un delicioso mundo sin cookies?

El mayor browser, Chrome, dejará de usar cookies de terceros para poder localizar usuarios o identificar acciones de éxito dentro de entornos digitales. Se divisan entornos en los cuales la contabilización de conversiones caiga y con ello, la visibilidad de los resultados que podamos tener en las distintas plataformas publicitarias.

• SEO: ser relevante o no ser

No podemos hablar de first party sin tener en cuenta la optimización orgánica de los propios activos digitales de las marcas. Ya se ha manifestado la importancia de construir comunidades de consumidores fieles, tanto sociales como en bases de datos activables, y eso pasa por tener una web, un blog o un canal de Youtube relevantes para nuestros potenciales clientes. Y para ello, conviene tener en cuenta los cambios más recientes que están ocurriendo en los procesos de búsqueda, sobre todo en Google.

El informe “Forecast Marketing 2024: Cone ctar en la era del cambio constante” ha sido realizado por profesionales del equipo global de Marketing, la práctica de LLYC que ofrece soluciones de branding, paid media, data, tecnología, customer experience y creatividad publicitaria.