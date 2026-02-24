Fundación José Antonio Llorente lanza iniciativa para reducir brecha generacional

Proyecto Ponte al dIA de la Fundación José Antonio Llorente empodera a educadores

• A través del proyecto ‘Ponte al dIA’, la fundación ofrece análisis expertos sobre el uso ético de la tecnología y el impacto de los entornos digitales en la salud mental.

(24/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación José Antonio Llorente ha puesto en marcha «Ponte al dIA», una newsletter de periodicidad mensual diseñada para difundir las novedades más recientes en tecnología y entornos digitales enfocados en la juventud. Esta iniciativa tiene como objetivo principal funcionar como un puente de conocimiento estratégico para empoderar a adultos, padres y docentes, garantizando así un liderazgo responsable en la formación de las nuevas generaciones.

Herramientas para una educación digital responsable

El proyecto ofrece análisis especializados y noticias fundamentales para comprender las herramientas que utilizan los jóvenes en la actualidad. «Ponte al dIA» incluye contenidos orientados al uso ético de la tecnología y la preservación de la salud mental en los ecosistemas digitales. El lanzamiento inaugural cuenta con la participación de Luis Martín, director de Soluciones de IA en LLYC, quien analiza en formato audiovisual las implicaciones de las regulaciones sobre el acceso de menores a las redes sociales.

Sobre la relevancia de esta herramienta, el director general de la Fundación José Antonio Llorente, Albert Medrán, explicó en tercera persona que la iniciativa busca resolver la dificultad que enfrentan familias y docentes para guiar en entornos desconocidos. Según Medrán, el acceso a información con autoridad técnica es indispensable para establecer límites claros y fomentar una navegación segura en la red.

Hacia un entorno digital más humano

Por su parte, Irene Rodríguez, presidenta de la entidad, subrayó la importancia de comprender las aplicaciones y tendencias que marcan el día a día de los jóvenes. Rodríguez manifestó que, sin este entendimiento, resulta imposible liderar el cambio hacia un entorno digital que sea comprensible, seguro y humano para todos los actores involucrados.

La Fundación José Antonio Llorente reafirma con este programa su compromiso con la alfabetización digital. Al simplificar la complejidad técnica y convertirla en información accesible, la organización busca generar una conciencia colectiva sobre los desafíos y las oportunidades que presenta la era actual.

Trayectoria de la Fundación José Antonio Llorente

Nacida en 2016 como Fundación LLYC, la entidad adoptó su nombre actual en honor al legado de su fundador, José Antonio Llorente. La organización opera bajo la premisa de aportar el talento y la experiencia de los profesionales de la consultora global LLYC para generar valor social. Su enfoque actual prioriza acciones estratégicas que sitúan a la juventud como motor de progreso y transformación, apoyando a colectivos en riesgo de exclusión mediante formación y concienciación en diversas causas sociales.

