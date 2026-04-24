Fundación Sus Buenos Vecinos cambia su nombre a Fundación Banco General

Tras tres décadas de impacto en Panamá, la organización evoluciona su identidad institucional para fortalecer su vínculo con Banco General y su compromiso con el desarrollo del país.
Inversión social de Fundación Banco General alcanza los 115 millones de dólares
• La entidad conmemora su 30 aniversario con un cambio de nombre y el reporte de más de 115 millones de dólares invertidos en programas de educación, salud e inclusión.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La organización anteriormente conocida como Fundación Sus Buenos Vecinos ha anunciado formalmente el cambio de su nombre a Fundación Banco General, coincidiendo con la conmemoración de sus 30 años de trayectoria en el sector social panameño. Esta evolución busca reafirmar la identidad institucional de la entidad y consolidar su compromiso histórico con el bienestar y desarrollo integral de la población.
Tres décadas de impacto social
Fundada en 1996 con el objetivo de estructurar la responsabilidad social de Banco General, la institución ha logrado posicionarse como un pilar fundamental para cientos de organizaciones no gubernamentales. Durante sus 30 años de historia, la Fundación Banco General ha gestionado una inversión superior a los 115 millones de dólares, destinados a fortalecer sectores críticos como la salud, alimentación, vivienda, inclusión y la atención a la población de adultos mayores.
Actualmente, la fundación gestiona programas de alto impacto, entre los que destacan su robusto sistema de becas, la operación del Centro ¡Supérate! en la provincia de Veraguas y el funcionamiento del Colegio Federico Humbert en Arraiján. Según reportes de la entidad, su labor ha beneficiado directamente a más de 150 organizaciones sin fines de lucro en todo el territorio nacional.
Evolución con propósito
Vicky de Cordero, presidenta de la Fundación Banco General, manifestó durante el encuentro con organizaciones aliadas que, aunque el nombre evoluciona, el propósito fundamental de la institución permanece intacto. De Cordero destacó que esta transición honra la historia de la organización mientras la prepara para enfrentar los desafíos sociales futuros con una estructura más clara y alineada a su origen corporativo.
El anuncio se dio en un marco de reflexión sobre el papel del sector privado y las fundaciones en el desarrollo del país. La directiva confirmó que la organización mantendrá su enfoque prioritario en la educación, sin descuidar la inversión en áreas vitales como la nutrición y la salud.
Próximas fases de la transición
La institución iniciará en las próximas semanas un proceso de actualización gradual de su identidad visual y de todos sus canales de comunicación externa. Asimismo, se ha previsto el lanzamiento de una campaña conmemorativa por el 30 aniversario, diseñada para destacar los logros alcanzados y los proyectos de largo plazo que buscan reducir la desigualdad y generar oportunidades equitativas en Panamá.
Con esta nueva etapa, la Fundación Banco General reafirma su modelo de gestión basado en la transparencia y las alianzas estratégicas para la construcción de una sociedad más justa.
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