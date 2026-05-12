Generadora Gatún coloca bono por US$1,050 millones en mercado internacional

Mediante una estructura financiera de largo plazo, Generadora Gatún fortalece su capital y reafirma la confianza de los inversionistas globales en la infraestructura energética de Panamá.
Éxito financiero de Generadora Gatún con histórica emisión de bonos corporativos
• La planta de generación a gas natural más grande de la región cerró una histórica transacción privada con calificación de grado de inversión y una demanda que superó los US$4,600 millones.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Generadora Gatún, S.A., reconocida como la infraestructura de generación a gas natural de mayor envergadura en Centroamérica y el Caribe, anunció el cierre exitoso de una colocación de bonos corporativos por un total de US$1,050 millones. La operación, ejecutada bajo la estructura 144A/Reg S, cuenta con un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874%. Esta emisión obtuvo calificaciones de grado de inversión Baa3 por parte de Moody’s y BBB por Standard & Poor’s, lo cual evidencia la robustez operativa de la empresa.
Hito financiero en el sector energético regional
La transacción liderada por Generadora Gatún se distingue como la emisión más cuantiosa realizada por el sector energético privado en la región centroamericana durante los últimos cinco años. Además, estableció un precedente histórico al ser la operación privada con el plazo de vencimiento más extenso registrado hasta la fecha. Durante el proceso de promoción, la compañía interactuó con más de 110 inversionistas internacionales, alcanzando una demanda de solicitudes superior a los US$4,600 millones.
Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún, manifestó que este resultado refleja la confianza del mercado global en Panamá y en la capacidad de la empresa para actuar como un activo clave para la seguridad energética nacional. La compañía es propiedad del Grupo Energético Gas Panamá, compuesto por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%), contando esta última con participación accionaria del Estado panameño.
Fortalecimiento de la estructura de capital y visión estratégica
El objetivo de esta emisión es simplificar la estructura de capital de la sociedad y establecer una base financiera sólida para sus operaciones futuras. Al respecto, Mónica Lupiáñez, Directora Ejecutiva de Renovables y Gerente País de Panamá de InterEnergy Group, resaltó que Panamá mantiene su atractivo para el financiamiento internacional de gran escala gracias a activos estratégicos con fundamentos sólidos.
Asimismo, Miguel Bolinaga, Presidente de AES Panamá, subrayó que el gas natural constituye un pilar esencial en la transición energética del país, ofreciendo estabilidad de precios y confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Bolinaga señaló que estos proyectos permiten a Panamá integrarse de manera más eficiente con fuentes de energía renovable.
Especificaciones técnicas de la planta
Con una inversión global que asciende a los US$1,200 millones, Generadora Gatún inició sus operaciones comerciales en octubre de 2024. Actualmente, la planta dispone de una capacidad instalada de 670 MW operando en ciclo combinado. Su infraestructura integra dos turbinas a gas y una a vapor empleando tecnología GE Clase F (7F.05), sistema reconocido internacionalmente por su alta eficiencia y la reducción de la huella de emisiones en el proceso de generación.
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