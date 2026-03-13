Líderes creativas de Latinoamérica integran el jurado ejecutivo de los Gerety Awards

Gerety Awards 2026: Definido el equipo global que evaluará la excelencia creativa

• El festival internacional reveló a las profesionales que sesionarán en ciudades como Ciudad de México y São Paulo para definir la shortlist de la edición 2026.

(13/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los Gerety Awards han anunciado oficialmente la conformación de su jurado ejecutivo global para la edición 2026. Este colectivo internacional, integrado por líderes de diversas disciplinas dentro de las industrias creativas, será el encargado de definir la shortlist del festival mediante sesiones presenciales en 15 ciudades estratégicas alrededor del mundo.

Visión regional con impacto global

Las sesiones de evaluación se llevarán a cabo en sedes como Londres, Nueva York, Madrid, Ciudad de México, São Paulo y Hong Kong, entre otras. El jurado está compuesto por un abanico de perfiles que incluye estrategas, directoras creativas, cineastas y líderes de marcas, garantizando una pluralidad de perspectivas culturales.

Cristina Galán, Country Manager de SAMY y presidenta del jurado para Latinoamérica, destacó que la selección refleja la riqueza de trayectorias necesarias para evaluar la creatividad con sensibilidad contextual. Según Galán, esta es una oportunidad para visibilizar ideas que desafíen lo establecido y tengan un impacto real en la cultura actual, reforzando la vitalidad creativa de la región en el escenario global.

Jurado ejecutivo para Latinoamérica y nuevas categorías

El equipo de expertas que acompañará a Galán en la región incluye a profesionales de alto nivel como Natalia Lugo, María Carolina Rubiano-Groot Gómez (VML México), Sandra García Hurtado (PHD), Sofía Cursach (VML Argentina), y directivas de empresas como Meta, Diageo, Mondelēz International y Coca-Cola México. En total, más de 260 jurados de 50 países participarán en el proceso de votación de los Gerety Awards.

Para esta edición, el festival ha introducido la categoría «Moments Cut», diseñada para premiar trabajos que capturen momentos culturales significativos. Las piezas participantes deben haber sido publicadas comercialmente entre enero de 2025 y la fecha de cierre final, evaluándose bajo los criterios de originalidad de la idea y calidad en la ejecución. El plazo para inscripciones con tarifa reducida (Early Bird) finaliza hoy 13 de marzo.

