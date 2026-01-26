La norma ISO 45001:2018 se consolida como filtro de competitividad internacional para empresas

Gestión de riesgos laborales bajo el estándar ISO 45001:2018 reduce el estrés y accidentes

• Organismos como BSI Group impulsan la gestión de la salud mental y la seguridad operativa como criterios clave para participar en licitaciones internacionales.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Durante el año 2025, México registró más de 527 mil riesgos de trabajo, una cifra que evidencia la presión constante sobre las cadenas productivas en sectores como la construcción y el transporte. Ante este panorama, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ha dejado de ser un tema meramente operativo para convertirse en un factor de competitividad. En este contexto, la norma ISO 45001:2018 emerge como el referente global para las organizaciones que buscan cumplir con las exigencias de socios y clientes en mercados internacionales.

Salud mental y productividad empresarial

El impacto de los riesgos laborales en México trasciende lo físico; el estrés laboral afecta a más del 80% de la fuerza trabajadora, y uno de cada cuatro empleados solicitó incapacidad por motivos psicológicos en el último año. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la ansiedad y la depresión generan una pérdida global de un billón de dólares en productividad. La implementación de la ISO 45001:2018 ofrece una base técnica para gestionar estos riesgos invisibles, como el agotamiento y el estrés crónico, tanto en entornos industriales como corporativos.

Flor Villeda, gerente de capacitación de British Standards Institution (BSI), señala que estos estándares establecen un lenguaje común que facilita la confianza entre empresas. El enfoque preventivo de la norma permite a las compañías operar con mayor previsibilidad y credibilidad, factores esenciales al participar en licitaciones y contratos fuera de sus fronteras, donde la seguridad de los colaboradores es un criterio de evaluación riguroso.

Cultura de prevención y alianzas internacionales

Uno de los mayores retos para el tejido empresarial mexicano es el cambio cultural necesario para dejar de ver la seguridad como un costo administrativo. No obstante, la colaboración impulsada por entidades como la Embajada Británica y el respaldo técnico de BSI Group han demostrado que la adopción de la ISO 45001:2018 se traduce en menor ausentismo y una reducción significativa en la rotación de personal.

Este intercambio de experiencias permite adaptar los estándares internacionales a las realidades locales, fortaleciendo la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas para competir en una economía interconectada. Al final, la gestión de riesgos bajo normas internacionales no solo protege la integridad de las personas, sino que asegura la estabilidad operativa y la rentabilidad de las empresas en el largo plazo.

