GGTech y Concacaf extienden alianza con Concacaf Kick-Off para conectar con la Gen Z

GGTech y Concacaf consolidan alianza para transformar el entretenimiento juvenil con Concacaf Kick-Off

El proyecto será presentado en GAMERGY Ciudad de México del 22 al 24 de agosto, con experiencias interactivas para jóvenes.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) México.- GGTech Entertainment y Concacaf anuncian la renovación de su alianza estratégica para continuar el desarrollo de Concacaf Kick-Off, una plataforma digital que fusiona fútbol, gaming y experiencias interactivas, dirigida a las nuevas generaciones. Tras el éxito de su lanzamiento en 2024, ambas organizaciones han acordado extender el proyecto por tres años.

La iniciativa será presentada oficialmente en GAMERGY Ciudad de México, del 22 al 24 de agosto, como parte de un ambicioso plan para conectar con las audiencias jóvenes a través de formatos innovadores que integran deporte, tecnología y cultura digital.

“Con Concacaf Kick-Off, buscamos conectar con los jóvenes mediante experiencias digitales que reflejan sus intereses y formas de consumo”, afirmó Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf. “Es fundamental que el fútbol evolucione y se adapte, asegurando su relevancia y longevidad en la región.”

Por su parte, Juan Diego García, CEO Américas de GGTech Entertainment, destacó: “Las nuevas audiencias consumen entretenimiento de forma distinta. GAMERGY es hoy una plataforma clave para esta nueva cultura, y junto a Concacaf Kick-Off buscamos posicionar al fútbol en el corazón de la Gen Z.”

La plataforma se apoya en datos contundentes: el 90% de la Gen Z y el 94% de la Gen Alpha se consideran entusiastas del gaming, mientras que el 86% de la Gen Z consume esports. Este panorama ha impulsado a GGTech y Concacaf a diseñar estrategias que integran fútbol con experiencias digitales inmersivas, incluyendo activaciones en videojuegos, música, influencers y participación en eventos presenciales.

GGTech reafirma su compromiso con la innovación y la creación de experiencias que trascienden fronteras. La alianza con Concacaf marca un hito en la convergencia entre deporte y tecnología, abriendo nuevas oportunidades para jugadores y seguidores en México y toda la región.