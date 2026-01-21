inDrive impulsa la gig economy como solución económica para los hogares panameños

Autonomía y flexibilidad: inDrive se consolida como alternativa de ingresos en Panamá

• En medio de los desafíos financieros de inicio de año, la plataforma de movilidad ofrece una vía accesible para generar ingresos adicionales mediante la autogestión del tiempo.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante el mes de enero, periodo caracterizado por presupuestos familiares ajustados tras las festividades y ante el próximo regreso a clases, la plataforma inDrive se posiciona como una alternativa estratégica. A través del modelo de la gig economy, o economía por encargo, la aplicación permite a los residentes en Panamá generar ingresos de forma flexible y sin la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales ni cumplir con horarios rígidos.

Autonomía y transparencia en la generación de ingresos

La propuesta de inDrive se diferencia en el mercado local al basarse en un esquema de negociación directa. Este sistema permite que conductores y pasajeros acuerden el precio del viaje de forma transparente, otorgando al conductor total control sobre sus tarifas, rutas y tiempos de conexión. Al eliminar algoritmos restrictivos e intermediarios, la plataforma facilita que cada usuario adapte la actividad a sus objetivos financieros personales y a su rutina diaria.

Santiago Aguilar, Country Lead para Centroamérica en inDrive, destacó que la aplicación está diseñada como una herramienta de autonomía económica. Según el directivo, la tecnología de la plataforma está al servicio del bienestar financiero de los usuarios, permitiéndoles elegir cuándo y cuánto desean generar según su disponibilidad.

Perfiles diversos y facilidad de registro

El impacto de este modelo alcanza a diversos sectores de la población panameña. Entre los perfiles que utilizan inDrive para fortalecer su economía se encuentran estudiantes que costean sus estudios, madres jefas de familia que requieren flexibilidad para atender responsabilidades hogareñas y profesionales en transición laboral que buscan una opción temporal de ingresos.

Para aquellos interesados en comenzar, el proceso de registro es ágil y sencillo. Los aspirantes solo deben cargar la documentación requerida a través de la aplicación, la cual es sometida a una revisión detallada para garantizar la seguridad del ecosistema. En un plazo máximo de 24 horas, la plataforma emite una respuesta de activación, permitiendo que la generación de ingresos sea prácticamente inmediata. Actualmente, la aplicación mantiene operaciones en diversas provincias del país, reafirmando su enfoque inclusivo y tecnológico.

