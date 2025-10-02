Global Advisory Solutions adquiere iGovernance Academy para impulsar Innovación en Centroamérica

Global Advisory Solutions (GLOADSO) expande su huella regional con absorción en Costa Rica

• Esta adquisición permite a GLOADSO ofrecer acceso directo a su academia de formación, expertos y herramientas de clase mundial en Inteligencia Artificial y Robótica a empresas ticas y de la región.

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) San José, Costa Rica.- La firma líder regional en soluciones y servicios de consultoría, Global Advisory Solutions (GLOADSO), concretó la absorción de la empresa costarricense iGovernance Academy. Este movimiento estratégico, que suma a San José a las oficinas ya establecidas en Panamá, Colombia y México, permitirá a GLOADSO ofrecer directamente servicios de Transformación e Innovación en el mercado tico.

La adquisición finalizó luego de que los equipos directivos identificaron el potencial de iGovernance Academy para fortalecer la división GLOADSO ACADEMY, una plataforma que ofrece cursos especializados, certificaciones y acreditaciones internacionales.

Julio Jolly Moore, Socio Director de GLOADSO, explicó que el principal desafío empresarial de hoy radica en la integración efectiva de tecnologías de última generación. Esto incluye el uso de Inteligencia Artificial, Robótica (RPA), Aprendizaje de Máquinas (Machine Learning), Análisis de Datos (Data Analytics) y el Internet de las Cosas (IoT).

Experiencia y tecnología para la transformación digital

Jolly Moore declaró que la absorción en Costa Rica permitirá a las compañías de ese país y de la región implementar servicios innovadores y especializados. Estos servicios están orientados a la evaluación de la efectividad de los controles existentes, como la auditoría interna, de una manera eficiente, logrando «mucho más en menos tiempo» para cumplir los objetivos estratégicos de la empresa.

Para lograr esta transformación, el Socio Director enfatizó la necesidad de definir mecanismos claros de Transformación Digital. El reto más significativo, según explicó, reside en la capacitación de los equipos, el acceso a herramientas y la asesoría de expertos para adaptarse al ritmo acelerado de la adopción tecnológica.

La firma adquirida, iGovernance Academy, fue fundada en marzo de 2013 con el objetivo de ofrecer servicios de formación y capacitación de alta calidad, basados en estándares internacionales, enfocándose inicialmente en atender las necesidades de los centros de servicios compartidos en el país y sus filiales regionales.

Ventajas directas para clientes en Costa Rica

Esta integración de GLOADSO, cuya oficina principal opera desde Ciudad de Panamá, con iGovernance Academy ofrecerá beneficios directos a sus clientes en Costa Rica, tales como:

• Acceso a Experiencia: Obtención de conocimiento y la experiencia acumulada de especialistas en la implementación de marcos internacionales y metodologías clave para el éxito de los programas de transformación.

• Innovación Tecnológica: Obtención de ventajas competitivas mediante la implementación de modelos vanguardistas de innovación y transformación digital que se adapten a las necesidades del cliente.

• Herramientas de Clase Mundial: Adquisición de herramientas tecnológicas para la automatización de procesos, como robótica (RPA), administración centralizada de sistemas de gestión y automatización de la función de auditoría interna.

• Consultoría Especializada: Acceso a servicios de Consultoría y Asesoría a la medida, que incluyen Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento, Auditoría Interna, Transformación Digital, y Ciberseguridad.

• Desarrollo de Talento: Desarrollo de habilidades profesionales esenciales para la evolución del talento humano en entornos digitales a través de reconocidas acreditaciones y certificaciones internacionales.