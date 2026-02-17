Global Vía Pública lidera el mercado de publicidad exterior con crecimiento de doble dígito en la región

Global Vía Pública proyecta expansión en Latinoamérica y fortalece su estrategia de compra programática

• El holding especializado en medios Out Of Home alcanzó a más de 40 millones de personas en 2025 y planea multiplicar su inventario en ciudades clave durante el presente año.

(17/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- El holding regional especializado en medios Out Of Home (OOH), Global Vía Pública, cerró su balance anual con resultados positivos marcados por una evolución tecnológica y el fortalecimiento de su red en Latinoamérica. Con operaciones activas en Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México, la organización inicia el 2026 enfocada en transformar la comunicación urbana mediante la integración de creatividad, tecnología y datos para generar experiencias medibles en toda la región.

Crecimiento en mercados clave y auge de la programática

Federico Diez, CEO y Presidente de Global Vía Pública, señaló en tercera persona que durante el año 2025 la compañía presentó una mejora interanual de ingresos y resultados de doble dígito. Según Diez, el holding lidera en mercados estratégicos como Chile, México y Perú. Destaca especialmente el crecimiento del 70% en su unidad regional Global Programmatic, especializada en segmentación avanzada y optimización en tiempo real para la gestión efectiva de campañas.

Asimismo, a través de Nexus, la nueva firma del grupo dedicada a soluciones en polos comerciales, el holding asume un rol protagónico en el ecosistema de Retail Media. Esta división combina formatos publicitarios de interior y exterior con una visión integral del recorrido del consumidor, orientando los resultados hacia la eficiencia comercial y el análisis de datos.

Estructura organizacional y expansión regional

En la actualidad, la organización cuenta con un equipo de más de 400 profesionales en áreas de desarrollo programático, marketing y operaciones. Tras un proceso de revisión de sus estructuras locales en 2025, el equipo regional ha consolidado una estrategia que permite articular decisiones en cada mercado. El objetivo para 2026 es multiplicar el inventario en ciudades clave de los países donde tienen presencia, elevando el estándar del servicio y la orientación al cliente.

Para asegurar la excelencia operativa, la compañía implementará durante este año la medición de NPS (Net Promoter Score) en todos los países de su operación. Esta herramienta permitirá evaluar la experiencia de los anunciantes e identificar oportunidades de mejora de manera sistemática.

Hacia una vía pública inteligente y conectada

La proyección para 2026 incluye profundizar en soluciones de vanguardia, como la expansión del servicio de postventa en línea y en tiempo real, sistema ya implementado de forma pionera en mercados seleccionados. Además, se contempla la incorporación de socios estratégicos para la medición de audiencias en todos los territorios operativos, garantizando que cada acción publicitaria esté respaldada por métricas cuantitativas.

Diez concluye que la organización se encuentra en una etapa de madurez tras un periodo de expansión relevante. El propósito final es transformar el medio exterior en un espacio más inteligente y conectado, donde cada soporte instalado contribuya a mejorar la experiencia urbana y fortalezca el vínculo entre las marcas y la ciudadanía bajo criterios de sostenibilidad.

Por más información: www.globalviapublica.com

En la imagen, de izquierda a derecha: José Luis Jofré Manieu – Gerente General Chile; ⁠⁠Jaime Vázquez-Mellado Carbajal – Gerente General México; ⁠⁠Lucas Taiano – Gerente General Argentina; ⁠⁠Federico Diez – Presidente Global; Damián Perinetti – Socio Gerente; Patrick van Ginhoven – Gerente General Perú.

