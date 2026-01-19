Global Vía Pública México refuerza su estructura comercial con nuevos nombramientos estratégicos

Carolina Gudiño y Jean Pierre Rivera asumen liderazgos clave en Global Vía Pública México

• Jaime Vázquez-Mellado Carbajal, Director General de la empresa, anunció cambios estructurales orientados a consolidar el liderazgo de la organización en el dinámico mercado de publicidad exterior mexicano.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Con el objetivo de impulsar su crecimiento y consolidar su presencia en el mercado regional, Global Vía Pública México, parte del holding especializado en medios Out of Home (OOH), anunció una reconfiguración estratégica de su estructura comercial. Esta transformación incluye la incorporación de Carolina Gudiño como Directora de Relaciones Estratégicas y la designación de Jean Pierre Rivera como nuevo Director Comercial en el país.

Nuevos liderazgos para el mercado OOH

Carolina Gudiño asume un rol diseñado para ampliar el alcance comercial de la organización y profundizar los vínculos estratégicos con agencias y anunciantes. Gracias a su trayectoria en el ecosistema de publicidad exterior, Gudiño se enfocará en potenciar sinergias y acelerar la expansión en segmentos clave, trabajando estrechamente con la Dirección General en iniciativas de posicionamiento.

Por su parte, Jean Pierre Rivera se integra al equipo local tras liderar el área comercial de Global Vía Pública en Perú. Durante los últimos meses, Rivera ha colaborado en los procesos de planeamiento y metodología comercial en México, aportando una visión regional fundamentada en su experiencia en agencias de medios. Su rol será fundamental para liderar una estructura comercial moderna que responda con agilidad a las demandas de comunicación actuales.

Visión estratégica y Smart Cities

Jaime Vázquez-Mellado Carbajal, Director General de la compañía, destacó que ambos perfiles representan el talento y la visión necesarios para avanzar con mayor coordinación en beneficio de los clientes. Según el directivo, esta reingeniería busca situar a la empresa más cerca de sus stakeholders y fortalecer su capacidad de respuesta en un entorno altamente competitivo.

La evolución de Global Vía Pública México también reafirma el compromiso de la organización con la mejora del entorno urbano. La estrategia incluye el desarrollo de soluciones de mobiliario y proyectos vinculados a Smart Cities, consolidando un modelo de negocio robusto y adaptable a los desafíos futuros de la industria publicitaria.

A través de estos movimientos, la compañía busca potenciar nuevas oportunidades de negocio y reafirmar su liderazgo en uno de los mercados de publicidad exterior más dinámicos de Latinoamérica, garantizando una articulación eficiente entre la estrategia comercial y el desarrollo urbano sostenible.

