Grand Chelem amplía su oferta al incorporar la presencia de Bugatti en México y América Latina

Grand Chelem, importador y distribuidor de autos exóticos en México, anuncia la llegada de Bugatti a Latinoamérica

(7/Dic/2023 – web) México.- México se ha convertido en un símbolo de desarrollo, transformación y modernización de la región centro y sudamericana, no sólo por su privilegiada posición geográfica, sino también por su potencial y estructura económica comercial de importación y exportación con diferentes países de Norteamérica, Europa y Asia.

Como una de las economías más desarrolladas de América, México ha demostrado resiliencia ante los retos económicos y ha destacado por su capacidad para atraer inversión extranjera. Sectores clave como la industria manufacturera, automotriz, el turismo y los servicios financieros han experimentado un crecimiento constante, consolidando la posición de México como motor económico regional y mundial.

Grand Chelem, líder en representación, importación y distribución de autos exóticos en México, anunció la llegada de Bugatti a Latinoamérica. Esta emocionante alianza marca el inicio de una nueva era en el mercado automotriz de la región, donde la innovación, el diseño, la tecnología y el desempeño se unen para ofrecer una experiencia sin igual a los clientes más exclusivos.

Contando con 25 años de experiencia, Grand Chelem tiene presencia en las ciudades con mayor desarrollo económico de México, como: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Sin olvidar que el alcance del grupo abarca todo el continente sudamericano, con importantes clientes en algunos países de la región.

Desde 1998, Grand Chelem no sólo ha construido una estrategia comercial y de importación, sino que también ha consolidado una cartera de los clientes más exigentes y apasionados por el mundo de los coches de lujo a nivel nacional e internacional.

En el mercado automotriz latinoamericano de alto rendimiento, México se ha caracterizado por ser líder en la región debido a su notoria cantidad de superautos, y la pasión que lo rodea.

Con esta nueva alianza, México se une al selecto grupo de socios de Bugatti en el mundo y se posiciona como referencia en la escena automovilística mundial.

Manuel Sainz, Director Comercial de Bugatti Latinoamérica y Grand Chelem dijo: “Con una herencia de más de un siglo, Bugatti ha destacado como símbolo de exclusividad y prestaciones. Sus modelos de coches hiperdeportivos, reconocidos mundialmente por su diseño vanguardista y potencia sin igual, han conquistado a los amantes de los coches de lujo de todo el mundo. Ahora, los entusiastas de la velocidad y el lujo en América Latina tendrán la oportunidad de experimentar esta leyenda sobre ruedas”.

Por su parte, Martin Josephi, CEO de Bugatti México y Grand Chelem comenta: «Estamos encantados de ser los pioneros en traer Bugatti no sólo a México, sino de representarla en toda Latinoamérica. Estamos convencidos de que la región tiene un importante potencial, hasta ahora no explorado por una de las marcas más importantes del mundo. Esta asociación representa la unión de dos marcas comprometidas con la excelencia y la innovación. Bugatti no es sólo un coche, es una obra maestra sobre ruedas, y estamos muy contentos de compartir esta experiencia con nuestros clientes”.

Grand Chelem es un grupo automotriz mexicano que representa algunas de las marcas de automóviles más exclusivas del mundo, como Lamborghini, Aston Martin, Morgan Motor, Koenigsegg, Rimac y VUHL, también cuenta con el broker de autos exóticos seminuevos más prestigioso de México llamado: Iconic Broker.