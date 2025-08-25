Grand Decameron Panamá refuerza su compromiso con la sostenibilidad en 2025

Turismo responsable: Grand Decameron Panamá lidera iniciativas de sostenibilidad en el país

El resort logró reducir su huella de carbono en un 26% y recicló más de 23,000 kilos de residuos, consolidando su liderazgo en sostenibilidad hotelera.

Con energía renovable, reforestación y transporte eléctrico, Grand Decameron Panamá impulsa un modelo turístico sostenible y de impacto positivo.

(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En línea con su visión ambiental y social, Grand Decameron Panamá, A Trademark All Inclusive Resort, reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante una serie de iniciativas que promueven la protección del medio ambiente y el bienestar comunitario. La estrategia del grupo se enfoca en los pilares de gobernanza, impacto social y gestión ambiental, respondiendo a los desafíos actuales de la industria hotelera.

Como parte de sus avances, el resort opera con un 100% de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Además, ha sustituido progresivamente la iluminación de áreas comunes por sistemas alimentados con energía solar e instalado estaciones de carga para vehículos eléctricos, incentivando el transporte sostenible entre huéspedes y colaboradores.

Durante 2024, Grand Decameron Panamá logró reducir su huella de carbono en un 26% al reemplazar equipos diésel por tecnologías más limpias. En paralelo, la intensidad del consumo de agua por huésped-noche disminuyó en un 11% respecto al año anterior, gracias a sistemas de reutilización y aprovechamiento hídrico implementados en sus instalaciones.

En materia de biodiversidad, se sembraron 625 árboles, equivalentes a 2.5 hectáreas reforestadas en las zonas verdes del hotel. La gestión de residuos también refleja su enfoque responsable: más de 23,000 kilos de materiales como papel, cartón, plásticos y metales fueron reciclados, integrándose a procesos de economía circular. Asimismo, se recuperaron más de 13,000 kilos de aceite vegetal usado, destinado a la producción de biocombustibles.

Grand Decameron Panamá continúa apostando por la innovación y el fortalecimiento de sus prácticas sostenibles, con el objetivo de reducir su huella ambiental y generar un impacto positivo en los destinos donde opera.