GrandBay anuncia la inversión de 70 millones de dólares, consolidándose como la empresa de mayor capacidad de producción en Centroamérica

(29/Jun/2021 – web) Centroamérica.- El grupo GrandBay Paper and Care Products, anuncia una nueva ampliación de su planta en Guatemala, lo cual implica un aumento de su capacidad de producción en más de 60,000 toneladas, producto de la instalación de un nuevo molino, “State of the Art”, el cual lleva incorporadas las últimas tecnologías que en materia de fabricación de papel se encuentran en el mercado.

Gracias a la lealtad de los clientes y consumidores a lo largo de todos estos años, GrandBay Papelera Internacional, ratifica las inversiones en Centroamérica y reconoce que sin ellos éstas no habrían sido posibles. Así mismo, GrandBay Papelera Internacional, reconoce el apoyo y confianza de importantes entidades bancarias de Guatemala y Panamá, por su continuo apoyo a los planes de crecimiento. Esto ha permitido colocar a GrandBay Papelera Internacional como la empresa papelera con mayor capacidad de producción en la región centroamericana y una de las primeras de Latinoamérica, alcanzando las 130 mil toneladas al año. Con esta adquisición se fortalecerá la posición competitiva, logrando así una mayor penetración de las marcas Rosal, Nube Blanca y Sanitisu Professional en el mercado por lo que ratifica la motivación en caminar sobre la senda de mejora continua.

“El Grupo GrandBay Paper and Care Products, a través de su filial en Centroamérica, GrandBay Papelera Internacional, ha decidido realizar una importante inversión en la instalación de un nuevo molino de 60,000 toneladas de capacidad anual para la fabricación de papel suave. Asimismo, se instalarán tres líneas convertidoras de alta tecnología para la realización de producto terminado. En adición a esas inversiones, para ampliar nuestra capacidad de producción, se habilitará una planta de energía eléctrica solar a lado de nuestras instalaciones, proyecto que será realizado con el apoyo de una empresa especializada en energía renovable y que nos ayudará a reducir nuestra huella de carbono de manera significativa. Todos esos proyectos sumarán cerca de US $70 millones de inversión en nuestra planta ubicada en la región de Oriente, Río Hondo, Zacapa, Guatemala y generarán cientos de nuevos empleos adicionales en la región”, indicó Antonio Bruni, CEO de GranBay Paper and Care Products.

Dicha inversión está sustentada en el potencial desarrollo de mercado de Centroamérica y Caribe que se ha trazado el grupo para los próximos años, así como el aumento de la preferencia de los consumidores y el apoyo de los aliados comerciales. El grupo, GrandBay Paper and Care Products, tiene presencia en más de 25 países: Centroamérica, el Caribe y Países Andinos a través de sus distintas marcas de higiene personal Suave Gold, Rosal, Nube Blanca, Unico, Delux, White Cloud, Soft and Pretty, Soft Weave, Santisu Professional, Baby Dreams, Pequitas, Suave Activecare, y Rely.

“El mercado de Centroamérica y el Caribe, brinda excelentes oportunidades de ofrecer a nuestros consumidores un portafolio de productos de alta calidad e innovación, para las diferentes ocasiones de uso que garanticen la satisfacción de nuestros consumidores; con la nueva tecnología y capacidad instalada llegaremos a nuevos hogares con nuestra amplia gama de productos”, puntualizó Freddy González, vicepresidente de Mercadeo y Ventas de GrandBay Paper and Care Products.

Se estima que este nuevo molino y las distintas líneas de conversión de producto inicien operaciones en el último trimestre del año 2022, fecha para la que se estima que GrandBay Papelera Internacional generará importantes nuevos empleos impactando de manera positiva en la región centroamericana.

“Con esta nueva inversión, GrandBay Papelera Internacional, pasará a posicionarse como la principal productora a nivel regional. Apalancados en el esfuerzo de más de 1,200 colaboradores directos y miles de indirectos, que día a día demuestran un excepcional compromiso y una especial dedicación a su trabajo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y pensando siempre en la satisfacción de nuestros clientes. Sin esta mística laboral, no podríamos apostarle al desarrollo de GrandBay Papelera Internacional como lo hemos hecho”, enfatizó Eduardo Font, director general de GrandBay Papelera Internacional.

Dando continuidad y ampliando datos inicialmente comentados referente al compromiso de GrandBay Papelera Internacional con la sostenibilidad y el medio ambiente, está incorporando en sus operaciones para finales del 2021 una planta fotovoltaica, con capacidad de 9 MW, para la generación de energía limpia con luz solar, lo cual potenciará el desarrollo de la región de una forma más amigable con el medio ambiente.

Con estas y otras iniciativas e importantes inversiones, GrandBay Papelera Internacional continúa consolidando sus operaciones en toda la región centroamericana y del Caribe atendiendo a más de 300,000 puntos de venta y más de 1,550 aliados estratégicos.

Vía GrandBay – KC