Greencol y la UMIP impulsan la formación en Estiba Portuaria en Panamá

Convenio entre Greencol y la UMIP Potencia la Estiba Portuaria con Nuevo Programa

Con un nuevo convenio, Greencol y la UMIP ofrecerán formación especializada en estiba portuaria para mejorar la eficiencia y seguridad de las operaciones logísticas de Panamá.

Más de 50 estudiantes se beneficiarán de un programa de formación en estiba portuaria, una colaboración entre Greencol, la UMIP y el INADEH para estandarizar las competencias laborales en el sector.

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa Greencol y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) han formalizado una alianza estratégica para lanzar el programa “Introducción a la Estiba Portuaria”. Esta iniciativa busca proporcionar una formación de alta calidad, reforzando el intercambio de conocimientos y la capacitación técnica para responder a las necesidades del sector marítimo y elevar los estándares profesionales en el país.

En su primera fase, que se inicia este mes de septiembre, el programa capacitará a más de 50 estudiantes en un entorno de aprendizaje seguro y con supervisión técnica durante el módulo práctico. El objetivo es que los participantes se desenvuelvan en un entorno operativo real, adquiriendo las habilidades necesarias para un desempeño eficiente.

Según Juan Barahona, CEO de Greencol, el desarrollo de este tipo de iniciativas es vital para consolidar a Panamá como un centro logístico de clase mundial. “Al invertir en la formación especializada de nuestro talento humano, no solo optimizamos la eficiencia y la seguridad de nuestras operaciones portuarias, sino que también generamos oportunidades de empleo de calidad, impulsando el desarrollo económico y la competitividad del país”, afirmó Barahona.

El campo de la estiba en Panamá ha ganado importancia en la cadena logística, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de programas de formación estandarizados y alineados con los métodos modernos de las terminales de primer mundo. El programa ha sido diseñado con la intención de equipar a los nuevos profesionales con las competencias técnicas y de seguridad que demanda la industria actual.

Víctor Luna Barahona, rector de la UMIP, destacó la importancia de la colaboración. “Estamos dando inicio a este gran programa de introducción a la estiba portuaria, guiado por expertos con más de nueve años de experiencia. Greencol, una organización líder en servicios logísticos, comparte los valores de excelencia, integridad, sostenibilidad, innovación y responsabilidad social, principios que en la UMIP también sostenemos. Este vínculo entre la academia y el sector productivo se fortalece al compartir el compromiso con la seguridad en las operaciones portuarias y con las comunidades”, declaró.

El programa “Introducción a la Estiba Portuaria” constará de 60 horas de formación, con las clases teóricas impartidas en las instalaciones de la UMIP y las prácticas en el INADEH (sede Panamá Pacífico) y en las áreas de preparación para estibadores de diversos puertos panameños. Este programa será gratuito gracias al apoyo conjunto de Greencol, la UMIP, el INADEH y los propios puertos.

Con esta colaboración, la experiencia del sector privado de Greencol, la excelencia académica de la UMIP y el alcance técnico del INADEH se combinan para ofrecer al país un programa robusto y certificado, alineado con las demandas del mercado laboral. El resultado es la preparación de egresados listos para integrarse productivamente en el mercado desde el primer día.