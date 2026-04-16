Grupo E2 consolida éxito comercial de El Club Cardales en el evento SINOR

Durante el Salón Inmobiliario Corredor Norte, se destacaron los pilares de infraestructura deportiva y educativa que posicionan a El Club Cardales como un referente del mercado.
El Club Cardales alcanza 300 lotes suscriptos y destaca en el Salón Inmobiliario Corredor Norte
• La desarrolladora Grupo E2 reafirmó su liderazgo en el corredor norte bonaerense tras agotar la suscripción de 300 lotes en la primera etapa de su proyecto integral.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- La compañía argentina Grupo E2, especializada en desarrollos inmobiliarios con proyección internacional, participó como sponsor en una nueva edición del Salón Inmobiliario Corredor Norte (SINOR). En este encuentro de referencia para el sector, la empresa presentó los notables avances de El Club Cardales, un proyecto de 180 hectáreas que ha logrado consolidar su éxito comercial al alcanzar la totalidad de los 300 lotes suscriptos desde su lanzamiento.
Liderazgo en el Salón Inmobiliario Corredor Norte
El evento, celebrado el 13 de abril en el Salón Le Dóme del Sofitel Cardales, reunió a más de mil asistentes, entre inversores, brokers y expertos del mercado. La jornada contó con la intervención de oradores destacados como Claudio Zuchovicki y Mario Pergolini, quienes analizaron las tendencias e innovación del sector. En este marco, el CEO de Grupo E2, Adrián Saraco, señaló que la aceptación de El Club Cardales confirma una demanda sólida por propuestas que integren naturaleza, infraestructura de alta calidad y bienestar.
Un ecosistema de vivienda, educación y deporte
Ubicado en una de las zonas con mayor dinamismo de Buenos Aires, el desarrollo se divide en aproximadamente 700 lotes unifamiliares desde los 1.000 metros cuadrados. La estructura de El Club Cardales ha sido concebida bajo un modelo de comunidad integral que incluye un polo educativo conformado por tres instituciones de prestigio, amplias áreas verdes, lagunas y senderos diseñados para la vida familiar en contacto con el entorno natural.
El deporte como eje estratégico
Uno de los factores diferenciales del proyecto es su robusta infraestructura deportiva. En alianza con SportClub, el desarrollo contará con un centro deportivo de primer nivel que incluye piscinas y canchas para diversas disciplinas. Además, se destaca la construcción de un Wakepark internacional junto a Pampa Cable Park y la reserva de once hectáreas para el Centro Nacional de Rugby, impulsado por la Unión Argentina de Rugby (UAR).
Según explica Adrián Saraco en representación de la firma, la integración de estas facilidades convierte al producto en una oferta única en el país. Durante el evento, Grupo E2 también presentó la octava edición de su revista «Evolución», centrada en el impacto del deporte en el mercado inmobiliario, y realizó el sorteo de una camiseta oficial de Los Pumas firmada, reforzando la identidad deportiva que define a este desarrollo.
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