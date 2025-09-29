Naudir Delta consolida a Escobar como polo inmobiliario con un nuevo lanzamiento de Grupo E2

Lotes con amarra propia y acceso al río: Lanzan la segunda etapa de Naudir Delta

(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- Grupo E2, empresa dedicada al desarrollo inmobiliario innovador en Argentina, ha anunciado el lanzamiento de una nueva etapa en Naudir Delta, un desarrollo náutico exclusivo ubicado en Escobar, dentro de la zona de Nuevo Cazador. Este sector se consolida como uno de los ejes de mayor expansión y revalorización en la Zona Norte bonaerense, impulsado por la creciente demanda de proyectos junto al agua.

Naudir Delta se erige sobre un predio total de 180 hectáreas y esta segunda etapa abarca 39 hectáreas adicionales. El barrio náutico, que se encuentra frente al Río Luján, posee una ubicación estratégica: cuenta con acceso directo desde la Autopista Panamericana (km 44), a solo 500 metros de la Ruta 25, y está rodeado de emprendimientos consolidados, a unos 40 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Diseño Náutico y Tipologías de Lotes

El masterplan de Naudir Delta está diseñado con 25 hectáreas de espejos de agua navegables y un total de 229 lotes de aproximadamente 900 m2. Un $\text{70%}$ de estos lotes cuenta con salida directa al río y amarra propia, una característica distintiva del proyecto.

El desarrollo incorpora diversas tipologías de amarras para adaptarse a distintos estilos de vida: la Amarra Delta, con tablestacado natural y muelles largos; la Amarra con tablestaca de madera, que ofrece proximidad inmediata a la embarcación; y la Amarra Canal, con contacto directo a los canales navegables.

Adicionalmente, esta nueva etapa incluye un sector exclusivo en la isla principal del emprendimiento. Estos lotes gozan de espejos de agua propios y vistas abiertas de hasta 600 metros, asegurando máxima privacidad y serenidad para sus residentes.

Confort, Servicios y Avance de Obra

Naudir Delta propone un estilo de vida familiar, combinando la tranquilidad del entorno natural con las prestaciones de un club privado. Contará con un Salón de Usos Múltiples que incluye solárium aterrazado, piscina, muelle para embarcaciones y playa, ubicado en una zona emblemática con un espejo de agua de casi 600 metros de largo. La propuesta de amenities se complementa con áreas deportivas que incluyen dos canchas de tenis y una de fútbol, además de juegos para niños. Los residentes podrán practicar actividades náuticas como kayak, vela ligera y wakeboard. Un puente peatonal garantizará el acceso directo a un área comercial sobre la Ruta 25.

El barrio tendrá infraestructura subterránea completa, abarcando red eléctrica, agua potable, riego, cloacas, fibra óptica y alumbrado, así como seguridad y cerco perimetral. Grupo E2 destaca que las expensas cubrirán la seguridad, mantenimiento y uso de todas las áreas comunes sin costos adicionales por amenities.

El emprendimiento está dirigido a familias y parejas de CABA y sus alrededores que buscan ya sea su primera vivienda junto al agua o una segunda residencia de fin de semana, valorando la tranquilidad, la seguridad y la cercanía con la ciudad. El avance de obra mantiene un ritmo sólido, con el movimiento de suelos prácticamente finalizado y el próximo inicio de la construcción de las redes de infraestructura.

Adrián Saraco, CEO de Grupo E2, señaló que Naudir Delta «refleja la visión de Grupo E2 de crear proyectos que integren naturaleza, confort y conectividad. Este barrio no es solo un desarrollo inmobiliario, sino un estilo de vida frente al río, pensado para quienes desean disfrutar de la náutica todos los días». Saraco reafirmó el compromiso de la empresa de generar propuestas innovadoras que eleven la calidad de vida y la inversión en el corredor de mayor proyección de la Zona Norte bonaerense.