El Grupo EULEN nombra a Fernando Garrido Posada como nuevo Director de Operaciones Internacional

Estrategia internacional del Grupo EULEN se fortalece con nuevo liderazgo operativo

• Con una trayectoria iniciada en 2011 dentro de la compañía, el nuevo directivo liderará la eficiencia operativa y la apertura de nuevas líneas de negocio en mercados clave como Panamá.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Grupo EULEN, referente en la prestación de servicios especializados para empresas, anunció el nombramiento de Fernando Garrido Posada como nuevo Director de Operaciones de Internacional. Esta designación refuerza la estructura global de la compañía y responde a su estrategia de optimización en los mercados donde tiene presencia, destacando a Panamá como un eje fundamental debido a su posición como hub logístico y de conectividad en América Latina.

Estrategia de crecimiento y transferencia de conocimiento

El nuevo Director de Operaciones, quien reportará directamente a la Dirección General de Internacional, tendrá la misión de impulsar la eficiencia de los servicios y los procesos en los diez países donde el grupo opera fuera de España. Una pieza central de su gestión será la transferencia de know-how técnico para facilitar la apertura de nuevas líneas de negocio en áreas con alto potencial de crecimiento. Este intercambio de conocimientos busca consolidar el liderazgo del Grupo EULEN mediante la implementación de estándares de calidad que ya han sido exitosos en el mercado europeo.

Garrido Posada cuenta con una sólida formación académica, siendo Licenciado en Dirección, Gestión y Administración de Empresas por la Institución Empresarial Europea, con un Máster en Supply Chain Management por ICIL y certificación Black Belt Six Sigma por AENOR. Su experiencia dentro de la organización es extensa; se incorporó en 2011 y recientemente lideró las operaciones de la línea de negocio de Aviación en Estados Unidos durante los últimos dos años.

Impacto global y excelencia operativa

Con esta incorporación al equipo directivo internacional, la multinacional reafirma su compromiso con la excelencia operativa en los 11 países donde mantiene operaciones activas. Actualmente, el Grupo EULEN registra un volumen de ventas consolidadas de 1,800 millones de euros y cuenta con una fuerza laboral que supera las 75,000 personas a nivel mundial. El objetivo final es ofrecer servicios de mayor valor añadido que respondan a las necesidades cambiantes de los sectores industriales y de servicios en cada región donde el grupo tiene presencia.

