Grupo Piñero presentará su nueva visión estratégica y alianza con Hyatt en FITUR 2026

FITUR 2026: Grupo Piñero desvelará su hoja de ruta y balance de resultados con Hyatt

• Bajo la iniciativa Sostenibilidad 360º, Grupo Piñero medirá su huella de carbono en tiempo real durante FITUR 2026, reafirmando su compromiso con un turismo responsable y medible.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- La compañía Grupo Piñero en FITUR 2026 desplegará una agenda de alto impacto orientada a compartir sus avances estratégicos y la hoja de ruta de sus diversas líneas de negocio. Ubicada en el pabellón 3, stand 3B03, la empresa presentará una propuesta centrada en la evolución de su visión corporativa, la consolidación de alianzas internacionales y la implementación de iniciativas que refuerzan su liderazgo en sostenibilidad e innovación turística.

Estrategia de Sostenibilidad 360º y medición de impacto

En esta edición de la feria, la compañía activará de forma transversal la iniciativa Sostenibilidad 360º, un enfoque diseñado para medir y reducir la huella de carbono asociada a su participación en el evento. El stand contará con un contador digital que mostrará en tiempo real la huella generada por los viajes del equipo, el consumo energético y los materiales utilizados, datos que posteriormente serán auditados para realizar una compensación certificada. Esta estrategia integra cinco ámbitos clave: acción social, catering de proximidad con productos km 0, movilidad sostenible, construcción de stands con materiales certificados y compensación de emisiones.

Alianza estratégica con Hyatt y balance de gestión

Uno de los hitos principales de la agenda tendrá lugar el miércoles 21 de enero, cuando Encarna Piñero, Global CEO de Grupo Piñero, y Javier Águila, presidente de Inclusive Collection de Hyatt a nivel global, presenten el balance del primer año de su joint venture. En este encuentro, junto a Julio Pérez, CEO de Bahía Príncipe Hotels & Resorts, se analizarán los logros alcanzados en la expansión de la marca y se trazarán los objetivos futuros para potenciar la oferta hotelera bajo estándares internacionales de excelencia.

Innovación urbana y reconocimientos al sector

Grupo Piñero también presentará el Terreno Barrio Hotel, un proyecto ubicado en Palma de Mallorca que marca la entrada de la organización en el segmento urbano. Esta apuesta, gestionada por el Family Office del grupo, busca conectar la cultura local y la sostenibilidad mediante una experiencia de hospitalidad auténtica. La presentación contará con la participación de Lydia Piñero, responsable de Gestión Patrimonial, y el chef Gabriel Conti, quien introducirá la propuesta gastronómica del Restaurante Destape.

Finalmente, la sostenibilidad será protagonista con la IV edición de los Premios Los + Ecoístas, donde Andrés Roselló, Chief Sustainability Officer, y la familia Piñero reconocerán a empresas y prescriptores que impulsan prácticas responsables en el sector. La ceremonia incluirá por primera vez categorías para Key Opinion Leaders e influencers, buscando amplificar el impacto positivo de estas iniciativas en la industria turística global.

