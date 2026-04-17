Grupo Q inaugura moderno centro de servicio multimarca en Vía Ricardo J. Alfaro

La compañía automotriz refuerza su presencia en el mercado panameño con una nueva instalación de alta tecnología diseñada para optimizar la experiencia del cliente y la atención multimarca.
Expansión estratégica: Grupo Q fortalece su red de postventa en Panamá
• Con la apertura de su centro en Dos Mares, Grupo Q apuesta por la especialización técnica y la reducción de tiempos de espera mediante procesos digitalizados y herramientas de vanguardia.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa Grupo Q reafirma su compromiso con el mercado local al anunciar la apertura de su nuevo Centro de Servicio, una pieza fundamental en su visión estratégica para fortalecer la red de postventa en el país. Esta nueva instalación ha sido diseñada bajo los más altos estándares de calidad, ofreciendo a los propietarios un espacio moderno, cómodo y eficiente para el cuidado de sus vehículos.
Ubicación estratégica y desarrollo económico
El centro está ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro, sector de Dos Mares, frente a MINIMED. Se trata de un punto estratégico por su alta conectividad y cercanía con una importante concentración de usuarios. Según destaca la compañía, esta apertura no solo busca agilizar la atención técnica, sino también dinamizar la economía local mediante la generación de empleos directos e indirectos, además del desarrollo de talento especializado.
El objetivo principal de esta expansión es transformar la experiencia del cliente durante todo el ciclo de vida de su vehículo. Con la incorporación de 16 nuevas bahías de servicio, Grupo Q incrementa significativamente su capacidad de atención diaria, permitiendo un flujo de trabajo más ágil y oportuno.
Capacidad técnica y tecnológica multimarca
La diferenciación de este centro radica en su infraestructura tecnológica. El taller está equipado con herramientas de diagnóstico de vanguardia y procesos digitalizados que optimizan la gestión de las órdenes de trabajo, reduciendo los tiempos de espera. El equipo de especialistas cuenta con certificaciones internacionales de fábrica para atender marcas como Chevrolet, Cadillac, Chery, GWM y Peugeot, garantizando el cumplimiento de protocolos globales de seguridad.
Además del mantenimiento convencional, el portafolio incluye:
• Diagnósticos electrónicos avanzados.
• Asesoría técnica personalizada.
• Atención específica para vehículos híbridos y eléctricos.
• Inventario robusto de repuestos originales.
Compromiso con la excelencia en Panamá
Giovanni Alexander Portillo Mayen, Gerente de Postventa Panamá, destacó que esta inauguración reafirma el compromiso de seguir invirtiendo en el país, ofreciendo instalaciones de primer nivel donde el talento humano y la tecnología se unen para brindar una experiencia confiable. Con este paso, la organización consolida su respaldo postventa y eleva los estándares de calidad en el servicio automotriz regional.
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