Hábitos Pegajosos: la iniciativa lúdica de UNICEF para prevenir enfermedades en la niñez

UNICEF y Findasense lanzan «Hábitos Pegajosos» para promover el lavado de manos en niños

• La propuesta combina una serie digital de 21 videos con canciones pegajosas y una cartilla con stickers hechos con tintas hidrocrómicas que incentivan la higiene constante.

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá D.C, Colombia.- UNICEF y Findasense presentaron Hábitos Pegajosos, una propuesta lúdica, educativa y divertida diseñada para llegar a la niñez con mensajes sobre la importancia del lavado de manos con agua y jabón. Esta práctica es una de las formas más eficaces de evitar enfermedades prevenibles que pueden ocasionar la muerte de niños y niñas menores de cinco años.

La iniciativa, que combina elementos interactivos y digitales, logró alcanzar más de 2 millones (views) y 3 millones de impresiones en su primera semana. Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas, destacó que esta colaboración es una muestra del impacto positivo a través de la innovación y la creatividad, y un claro reflejo de cómo la creatividad aplicada con propósito puede tener un impacto duradero en la vida de los niños.

La mecánica interactiva de Hábitos Pegajosos

La propuesta consta de dos elementos principales para lograr un aprendizaje entretenido y constante:

Stickers Interactivos: Una cartilla con 21 stickers ilustrados de los personajes. Los stickers están impresos con tintas hidrocrómicas (a base de microcápsulas y polímeros sensibles al agua) que desaparecen cada tres horas. Recuperan su color únicamente cuando el niño o la niña se lavan correctamente las manos con agua y jabón.

El objetivo es involucrar a los niños, niñas, padres y cuidadores en un proceso constante a través del juego para mantener la práctica de la higiene como parte del día a día.

La higiene como clave para la supervivencia

Según UNICEF, un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la supervivencia de millones de personas, especialmente los más pequeños. La entidad señala que los niños son particularmente vulnerables a los efectos de la diarrea y de las infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir fácilmente con esta práctica de higiene.

La organización detalla que si el entorno en el que vive el niño está limpio, el agua y la comida que ingieren están en condiciones de ser consumidas y si se lavan las manos con jabón antes de comer, el riesgo de padecer diarrea y otras enfermedades se reduce considerablemente.