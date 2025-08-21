Haleon Panamá celebra 75 años como líder regional en salud diaria y sostenibilidad industrial

Haleon celebra 75 años de operaciones en Panamá consolidando su liderazgo regional en salud diaria

La planta de Haleon Panamá produce 700 millones de comprimidos al año y abastece a más de 25 países en Latinoamérica y el Caribe.

Haleon Panamá opera con energía 100% renovable y proyecta empaques 100% reciclables para 2030.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La empresa global Haleon conmemora 75 años de presencia en Panamá, destacando su planta ubicada en Juan Díaz como referente regional en la producción de medicamentos de venta libre para el alivio del dolor y la salud respiratoria. Esta celebración posiciona al país como un eje estratégico para la industria farmacéutica en Latinoamérica, gracias a su capacidad de exportación, innovación y compromiso con la sostenibilidad.

Desde sus instalaciones de clase mundial de 8.000 m², Haleon Panamá produce más de 700 millones de comprimidos al año, abasteciendo a más de 25 países en Latinoamérica y el Caribe. La planta emplea actualmente a 300 personas y representa un porcentaje significativo de las ventas regionales de la compañía, que opera en más de 100 mercados y cuenta con más de 22.000 colaboradores a nivel global.

“Celebrar 75 años de operación en Panamá es un orgullo y una responsabilidad. Hemos demostrado que desde aquí podemos impactar la vida de millones de personas en la región, combinando talento local, innovación y un compromiso genuino con la sostenibilidad”, expresó Demian Omar, director de la fábrica de Haleon en Panamá.

En 2024, la planta alcanzó la neutralidad de carbono seis años antes del plazo global establecido, operando desde entonces con energía 100% renovable. Además, el 74% de sus empaques ya son reciclables o “recycle-ready”, con la meta de alcanzar el 100% para 2030. Este avance ha convertido a Haleon Panamá en un modelo de transición energética industrial, siendo reconocida como la mejor planta del mundo dentro de la red global de fábricas de la compañía.

Kassandra Robles, presidente de Haleon para Panamá, destacó que “este aniversario refleja el compromiso de nuestro equipo y la relevancia de Panamá como hub comercial, logístico y manufacturero para el crecimiento y expansión de Haleon en la región. Desde nuestra operación comercial, distribuimos 22 marcas que alcanzan a más de 90 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe”.

En línea con su propósito de “ofrecer una mejor salud diaria con humanidad”, Haleon impulsa programas de alfabetización en salud, prevención y autocuidado, conscientes de que una mayor educación sanitaria contribuye a reducir desigualdades, mejorar la calidad de vida y generar ahorros en los sistemas de salud.