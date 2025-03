Herbalife expande su plataforma de salud y bienestar con la adquisición de Pro2col, Pruvit y Link BioSciences

Herbalife y Cristiano Ronaldo impulsan una nueva era en la personalización del bienestar

(19/Mar/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), compañía líder en salud y bienestar, anunció la firma de un memorando de entendimiento para adquirir el 100% de los activos de Pro2col Health LLC (Pro2col) y Pruvit Ventures, Inc. (Pruvit), así como el 51% de Link BioSciences Inc. (Link BioSciences). Esta transacción forma parte de su estrategia para consolidarse como la principal plataforma de salud y bienestar a nivel global.

Pro2col es una innovadora empresa de tecnología digital enfocada en salud y bienestar, que emplea biometría individual para crear recomendaciones personalizadas que fomentan un estilo de vida activo y saludable. Su plataforma proporcionará protocolos de longevidad adaptados a cada usuario.

Link BioSciences, por su parte, es una empresa manufacturera especializada en procesamiento de biometría, biomarcadores, datos sobre estilo de vida y ADN. Esta compañía aprovechará la información de Pro2col para formular suplementos nutricionales personalizados.

«Con la adquisición de Pro2col y Link BioSciences, Herbalife ofrecerá nuevas oportunidades a nuestra red global de Distribuidores Independientes, permitiéndoles expandir su alcance con una plataforma innovadora de salud y bienestar», afirmó Stephan Gratziani, presidente y próximo CEO de Herbalife.

Se espera que la versión beta de la plataforma Pro2col esté disponible en Estados Unidos en el tercer trimestre de 2025, con una expansión a otros mercados en 2026.

Además, Herbalife adquirirá Pruvit, una compañía líder en la venta de suplementos de cetona patentados. La empresa continuará operando de manera independiente durante dos años, mientras ambas marcas trabajan en la integración de productos y estrategias.

El costo de la transacción oscilará entre USD 25 y 30 millones, con pagos adicionales sujetos al rendimiento futuro de las adquisiciones.

Herbalife también anunció una ampliación de su relación con Cristiano Ronaldo, quien ha sido su socio durante más de una década. El reconocido futbolista contribuirá a la promoción y desarrollo de la plataforma Pro2col, destacando su compromiso con la nutrición y el rendimiento deportivo.

«Estoy emocionado de formar parte de la próxima era de Herbalife. Juntos, impulsaremos soluciones innovadoras para mejorar la salud y el bienestar a nivel global», expresó Cristiano Ronaldo.

Con esta adquisición, Herbalife reafirma su compromiso de ofrecer productos respaldados científicamente y una oportunidad de negocio atractiva para su red de Distribuidores Independientes en más de 90 mercados alrededor del mundo.