HIF Global y Antarctica21 amplían el uso de e-combustibles en expediciones a la Antártida

Alianza entre HIF Global y Antarctica21 impulsa los e-combustibles en el turismo polar

• La renovación del acuerdo estratégico permite el uso de gasolina sintética producida en la Patagonia para alimentar la flota de botes Zodiac del crucero Magellan Explorer.

(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Punta Arenas, Chile.- HIF Global, empresa líder en la producción de combustibles sintéticos, anunció la renovación de su alianza exclusiva con Antarctica21 para ampliar la implementación de e-combustibles en las operaciones turísticas realizadas en la Antártida. Este acuerdo permite que la flota de diez botes Zodiac, encargada de trasladar a los pasajeros desde el crucero Magellan Explorer hacia las costas antárticas, continúe utilizando e-gasolina producida en las instalaciones de Haru Oni, en Punta Arenas.

Esta colaboración convierte a Antarctica21 en la primera y única compañía de turismo antártico en operar embarcaciones de excursión con este tipo de energía sintética. El combustible, generado a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono reciclado, permite una reducción significativa en la huella de carbono de las operaciones en el ecosistema polar, con la ventaja de ser compatible con los motores actuales de los botes sin necesidad de realizar ajustes técnicos.

Alianza estratégica para la descarbonización

Víctor Turpaud, gerente general de HIF Latam, señaló que esta cooperación representa un signo de continuidad y ambición en la búsqueda de soluciones reales para descarbonizar sectores industriales complejos. El ejecutivo destacó que el apoyo brindado a Antarctica21 demuestra que el turismo a nivel regional puede funcionar como un motor de innovación verde con un impacto global.

Por su parte, Verónica Peragallo, directora ejecutiva de Antarctica21, subrayó la responsabilidad de la empresa en la protección de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo. Peragallo afirmó que la integración de estos combustibles por segunda temporada consecutiva impulsa una transformación tecnológica en las industrias marítima y turística con base en Chile.

Proyecciones y educación ambiental

La operadora turística también se encuentra evaluando la posibilidad de incorporar otros derivados sintéticos en el futuro, tales como el diésel marino sintético (e-MGO) para los motores principales de sus barcos y el combustible sintético de aviación (e-SAF). Estos avances forman parte de una visión a largo plazo para minimizar el impacto ambiental de la exploración polar.

Durante la temporada de expedición, los turistas que visitan la Antártida reciben información sobre el uso y el potencial transformador de los e-Fuels. A través de este esfuerzo conjunto, HIF Global y Antarctica21 buscan transmitir que el descubrimiento del continente blanco debe ir acompañado de un respaldo activo a las soluciones energéticas del futuro y un compromiso con el menor impacto posible en el entorno natural.

