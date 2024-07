HONOR refuerza su liderazgo en tecnología de smartphones plegables con innovación y fiabilidad

HONOR revoluciona el mercado con avances en tecnología de IA y dispositivos plegables

(5/Jul/2023 – web) Panamá.- HONOR, la marca global de tecnología de más rápido crecimiento y líder en el mercado, reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico, consolidándose como líder en tecnologías de inteligencia artificial (IA), resistencia, cuidado visual, tecnologías de cámara a nivel de hardware y algoritmos de IA de mejoramiento de imagen y batería. En 2023, HONOR destinó el 11.5% de sus ingresos globales a investigación y desarrollo (I+D), una proporción que supera la media de la industria, reflejando su dedicación a la mejora continua de sus productos y servicios.

Fang Fei, President of Product Line, HONOR Device Co., Ltd., destacó la importancia de desarrollar productos centrados en el ser humano, asegurando que los smartphones plegables ofrezcan experiencias únicas y emocionales para los usuarios. «Un smartphone plegable siempre debe ofrecer una experiencia diferente al abrirlo y usarlo, generando emociones únicas para los usuarios», comentó Fei frente a la primera comitiva de periodistas y creadores de contenido de América Latina en visitar los centros de investigación y desarrollo de HONOR.

HONOR se posiciona como líder global en fiabilidad y calidad, trabajando con proveedores y socios como Google, Microsoft y Qualcomm. La empresa ha establecido más de 600 estándares de calidad que abarcan todos los aspectos del diseño, desarrollo, materiales y fabricación de productos. «Nuestro compromiso con la calidad es inquebrantable. Por eso, hemos implementado más de 600 estándares de calidad en cada etapa del desarrollo de productos para asegurar que nuestros dispositivos no solo cumplan, sino que superen las expectativas de los consumidores», añadió Fei.

El Parque Industrial de Manufactura Inteligente de HONOR, la primera fábrica autofinanciada de la marca, refleja este compromiso con una producción automatizada en un 85%, de la cual más del 40% fue desarrollada por el equipo de I+D de HONOR. Esto permite llevar las pruebas de calidad al siguiente nivel y optimizar la eficiencia operativa.

HONOR lidera en la implementación de una arquitectura de IA de cuatro capas, que proporciona una experiencia inteligente holística y fluida. Esta arquitectura abarca desde la conectividad multiplataforma y multidispositivo hasta la inteligencia artificial basada en la nube, ofreciendo sistemas híbridos que mejoran significativamente la conveniencia y seguridad de los usuarios.

Fang Fei subrayó la importancia de la integración de IA en los dispositivos HONOR, optimizando la eficiencia del modelo y definiendo el futuro de los dispositivos plegables. «Nuestra ventaja radica en cómo integramos IA generativa tanto en el software como en la arquitectura del hardware», explicó Fei.

En América Latina, HONOR ha sido especialmente bien recibida, destacándose como una marca querida por los consumidores en los mercados clave. La rápida adopción de la marca refleja el impacto positivo de sus tecnologías avanzadas y su enfoque centrado en el ser humano.

HONOR se destaca por cuatro tecnologías clave: su sistema de cámara Falcon de grado profesional, baterías de silicon-carbon delgadas y de alta densidad, innovaciones en materiales como el NanoCrystal Shield anti-arañazos y el HONOR Shield Glass, y MagicOS 8.0, que mejora la conectividad y facilita interacciones avanzadas entre múltiples dispositivos.

La visión de HONOR de ofrecer soluciones que conecten diferentes dispositivos mediante IA se materializa en su MagicOS 8.0, que permite una integración fluida de dispositivos, servicios y escenarios diversos. «Nuestro enfoque se centra en un sistema operativo centrado en el ser humano que facilita la integración fluida de dispositivos, servicios y escenarios diversos», agregó Fei.

Con su objetivo de ser la marca número uno en el segmento premium, HONOR continúa innovando y desarrollando tecnologías avanzadas que aseguran una experiencia superior para sus usuarios en todo el mundo.