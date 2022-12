HUAWEI celebra 14 años en Panamá

(16/Dic/2022 – web) Panamá.- Huawei, empresa líder en tecnología, cumple 14 años de estar presente en Panamá. Durante estos años ha sido un referente de innovación, desarrollo, e inversión en tecnología. Por ello, para cerrar este 2022, HUAWEI presentó los resultados de este año, los cuales estuvieron enfocados principalmente en seguir impulsando el progreso de nuevas tecnologías para reducir la brecha digital, contribuir al desarrollo tecnológico de la región y crear experiencias para los usuarios a través de los mejores dispositivos. Además, se presentaron los proyectos para el 2023 y como si fuera poco, se realizó el lanzamiento del nuevo buque insignia de la marca, el HUAWEI Mate 50 Pro.

Tecnología, educación, innovación pilares del trabajo de HUAWEI en Panamá:

Huawei es una empresa que cree firmemente en el desarrollo del país, por lo que a lo largo de su historia en Panamá, ha colaborado con una plataforma de videoconferencia y soporte técnico para que el equipo del Ministerio de Salud (MINSA) se conectara con científicos y médicos chinos, con el fin de compartir conocimientos que los ayudaran contra el virus.

Además, en el punto más alto de emergencia sanitaria, cuando el Ministerio de Educación en Panamá decidió cerrar las escuelas temporalmente para evitar brotes, Huawei en cooperación con la Fundación Ayudinga brindó el servicio de Huawei Cloud, a través de una plataforma educativa sin fines de lucro que contribuyó con la educación de los estudiantes mediante videos y lecciones gratuitas en línea.

Este no es el único esfuerzo que ha hecho, ya que el impulso de los jóvenes talentos de la región es muy importante, por lo que lanzó el programa de responsabilidad social empresarial Semillas para el Futuro (Seeds For The Future), con el fin de brindar anualmente la posibilidad a estudiantes universitarios de todo Centroamérica y el Caribe de capacitarse en temas relacionados al campo de las TICs. Desde 2015, este programa se ha llevado a cabo con éxito en Panamá, impulsando a más de 125 jóvenes universitarios con la tecnología más avanzada, para promover un mayor interés en el sector de las telecomunicaciones.

Con estas acciones, Huawei busca impulsar a los jóvenes para que desarrollen proyectos de IA en la región, que sean una herramienta capaz de romper la brecha digital e impulsen el crecimiento tecnológico en el país. Desde que llegó a Panamá en el 2008, Huawei logró potenciar sus productos y en octubre de 2011, se estableció en el país como sede regional de América Latina con tal éxito, que para el 2015 aumentó la inversión, inaugurando el centro de distribución en la Zona Libre de Colón. Hasta la fecha, Huawei Panamá ha creado más de 300 empleos locales, incluyendo más de 180 puestos para todos los panameños.

“Panamá es sin duda un ejemplo de innovación y vanguardia, por esta razón trabajamos fuertemente para romper la brecha digital que existe en el país, seguir impulsando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para el bienestar de los países de la región, principalmente de Centroamérica, de igual manera seguiremos trabajando de la mano de los aliados estratégicos para continuar impulsado el desarrollo en temas de educación y salud.”, mencionó Carolina Herrera, gerente de Relaciones Públicas de Huawei Centroamérica y el Caribe.

Por esta razón y con el fin de romper la brecha digital que existe, así como impulsar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para el bienestar de los países de la región, principalmente de Centroamérica, Huawei, líder en telecomunicaciones, ha emprendido varios proyectos de IA que han impulsado el desarrollo en temas de educación y salud, esto con el objetivo de alcanzar el índice con el que cuentan otras naciones.

Lanzamiento de cierre de año:

Este 2022 HUAWEI sorprendió a sus usuarios lanzando al mercado diferentes modelos de smartphones enfocados en un target juvenil, pero que exige altos estándares cuando de tecnología se trata. Es así como se vio salir al mercado smartphones de la serie nova y la serie Y. Sin embargo, la serie Mate siempre se ha caracterizado por ser una de las más esperadas, y como si de un regalo de Navidad se tratara, HUAWEI anunció la llegada del Mate 50 Pro al mercado panameño.

Lo que más gusta de esta serie es que incorporan en primicia características o funciones desarrolladas por HUAWEI, en este caso en el Mate 50 Pro nos presenta la primera apertura física ajustable de 10 tamaños y EMUI 13; que facilitan las interacciones inteligentes y fluidas, tecnología de pantalla resistente a caídas y un innovador diseño en diferente variedad de colores.

Así también el sistema HUAWEI XMAGE que hace su debut en la serie HUAWEI Mate 50 Pro, utilizando capacidades innovadoras y tecnología de vanguardia para crear un estilo de imagen único e inspirar extraordinarias experiencias de fotografía móvil.

Este innovador smartphone, ya está disponible en Panamá y lo podrás encontrar a un precio de $1,149.99 en las principales tiendas electrónicas a nivel nacional, así como Panafoto y en el Centro de Servicio ubicado en Albrook Mall. Los primeros en comprarlo podrán recibir una regalía especial que varía según la tienda.“Seguiremos trabajando para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y brindarle no solo la mejor tecnología, sino innovación en todo los sentidos, por lo que en el HUAWEI Mate 50 Pro, encontrarán resistencia, rendimiento, durabilidad de batería, capacidad y sobre todo innovación en el mundo de la fotografía celular”, afirmó Andrea Corrales, Vicepresidenta de HUAWEI para Centroamérica y Caribe.

