Huawei celebra el Día Internacional de la Mujer con acciones para la igualdad de género en tecnología

(8/Mar/2024 – web) Panamá.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, Huawei destaca su dedicación para impulsar el desarrollo femenino en Panamá y la región. A medida que las tecnologías continúan evolucionando, el papel de las mujeres en el sector tecnológico se vuelve cada vez más vital y significativo. Fomentar la inclusión y la participación de las mujeres en todas las facetas de la tecnología es fundamental para impulsar la innovación y el progreso en la sociedad.

Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2023 del Foro Económico Mundial, aunque la brecha global de género se ha cerrado en un 68.4%, aún se necesitan 131 años para lograr la paridad total. En el campo de la computación en la nube, las mujeres representan solo el 14% de la fuerza laboral, y solo el 20% de las personas que trabajan en ingeniería son mujeres.

En este sentido, Huawei reafirma su compromiso con la equidad de género, centrando sus esfuerzos en cinco elementos claves para promover la igualdad a nivel mundial: mejorar la diversidad y equidad en la contratación, impulsar el liderazgo femenino, proporcionar atención profesional y familiar, fomentar una cultura corporativa inclusiva y ofrecer educación y oportunidades digitales. Este compromiso se manifiesta en acciones concretas y en el lema «Tecnología para ella, tecnología por ella, tecnología con ella», con el objetivo de fortalecer la participación y contribución de las mujeres en el ámbito tecnológico y la economía digital. ​

María Fernanda Noguera, Ejecutiva de Mercadeo de Energía Renovable de Huawei

María Fernanda Noguera, Ejecutiva de Mercadeo de Energía Renovable de Huawei, «Como parte del equipo de Energía Renovable de Huawei, veo en mi rol una valiosa oportunidad profesional y un compromiso con el futuro energético de nuestra región. En Huawei, encuentro el entorno ideal para impulsar mi carrera y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras que marcan la diferencia en el sector.»

Seeds for the Future: Incentivando a las mujeres a participar en la revolución tecnológica

Seeds for the Future es el principal programa global de RSE de Huawei para jóvenes. Su objetivo es cultivar el talento TIC; construir puentes entre países y culturas a través de becas, concursos y capacitaciones. Las mujeres representan más del 30% de los participantes en los programas de formación en TIC de Seeds for the Future a nivel global. ​ ​

La edición 2023 de Centroamérica y el Caribe tuvo más del 44% de participación femenina, siendo una de las regiones con mayor número de mujeres participando. ​

Carolina Herrera, Gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Huawei Centroamérica y el Caribe. ​ Huawei

«El ayudar al cierre de la brecha de género es un esfuerzo de todos, en Huawei estamos firmemente comprometidos en impulsar el desarrollo de mujeres en el campo de las TIC, aunque aún nos queda un camino largo por recorrer, seguiremos desarrollando proyectos que potencien las capacidades extraordinarias que tenemos las mujeres, ​ estamos decididos a seguir fomentando la inclusión y el empoderamiento de más mujeres, niñas y adolescentes en Panamá y la región » mencionó Carolina Herrera, Gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Huawei Centroamérica y el Caribe.

Huawei, seguirá impulsando iniciativas concretas para reducir la brecha de género, desde mejorar la diversidad en la contratación hasta fomentar una cultura corporativa inclusiva. La empresa no solo busca resultados tangibles en su ecosistema global, sino que aspira a liderar un cambio más profundo, contribuyendo a un mundo donde todas las personas tengan igualdad de acceso a oportunidades y recursos en el ámbito de las TIC.