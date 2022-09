Huawei lanza convocatoria para los premios HUAWEI NEXT IMAGE 2022, ¡Inspira al mundo!

(2/Sep/2022 – web) Panamá.- «Inspira al mundo» – Los premios HUAWEI NEXT IMAGE 2022, están diseñados para atraer a la próxima generación de fotógrafos, por lo que HUAWEI invita a los participantes a presentar obras maestras convincentes y de alta calidad que estén llenas de juventud, calidez, energía y optimismo, y que además puedan capturar la belleza de nuestra vida cotidiana. La fecha límite para inscribirse como candidato es la medianoche del 15 de noviembre de 2022, hora estándar de Pekín (GMT +8).

Los premios HUAWEI NEXT IMAGE son una parte importante del plan NEXT IMAGE de la compañía y sirven como plataforma para conversaciones en todo el mundo sobre fotografía móvil, nuevas formas de expresión, y la experiencia de fotografiar con la cámara de un smartphone. Establecido en 2017, el concurso se ha celebrado durante cinco años consecutivos, atrayendo a usuarios de teléfonos HUAWEI de más de 170 países y regiones, y acumulando aproximadamente 3.26 millones de participaciones.

En comparación con el 2021, el concurso de este año ha añadido cinco nuevas categorías, entre las que se incluyen Arte y Moda, Deporte, así como tres categorías de video tituladas Acción, Cortometraje de Historia y Largometraje de Historia. En cuanto a los premios de este año, los premios HUAWEI NEXT IMAGE también ofrecerán a todos los ganadores la oportunidad de colaborar con medios de comunicación asociados y de recibir invitaciones a eventos oficiales, lo que, en última instancia, les permitirá ampliar su experiencia fotográfica.

Los premios HUAWEI NEXT IMAGE de este año también darán la bienvenida a un nuevo panel de jueces y socios, con un total de cinco jueces profesionales. Entre ellos se encuentran la directora editorial de ELLE China, Nicole Xue, el fotógrafo y artista italiano Federico Ciamei, la fotógrafa rumana Mihaela Noroc, el vicepresidente de la Universidad de Comunicación de China, Nanjing, y vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China, Chen Xiaobo, y el vicepresidente del Departamento de Marketing de Estrategia de Consumo de HUAWEI Consumer Business Group, Li Changzhu. Juntos, forman un equipo de expertos en fotografía con diversas formaciones y experiencias con las que pueden revisar, discutir y seleccionar conjuntamente a los ganadores.

Los premios HUAWEI NEXT IMAGE 2022 constan de nueve categorías conceptuales, que incluyen:

ARTE Y MODA

• El arte y la moda son la forma definitiva de expresión personal.

• Captura el momento que te inspire.

AL AIRE LIBRE

• Abre la puerta de casa y mira a tu alrededor, la inspiración se encuentra en todas partes.

• Captura lo que el exterior significa para ti.

RETRATO

• El retrato puede decir más que mil palabras.

• Captura la esencia de cada elemento

DEPORTES

• Los deportes combinan la acción con la emoción.

• Captura un momento deportivo que te emocione.

¡HOLA VIDA!

• Un momento inspirador, sorprendente o emotivo, directamente de la vida cotidiana.

• Captura un trozo de vida del mundo que te rodea.

GUIÓN GRÁFICO

• Una serie de 3 a 9 fotos que cuentan una historia o revelan un momento a través de diferentes perspectivas.

• Captura el viaje de tu sujeto.

ACCIÓN

• Estar en el corazón de la acción puede hacer que tu corazón lata más rápido y tus pupilas se dilaten.

• En 30 segundos o menos, capta un momento de acción que te haya emocionado.

NARRACIÓN DE HISTORIAS

• Cortometraje: 5 minutos o menos

• Largometraje: 5 a 30 minutos

Cada historia tiene un personaje que la gente amará, odiará o temerá. Cuenta una historia para inspirar al mundo.

Los premios HUAWEI NEXT IMAGE, a través de diferentes categorías, son una plataforma para que los usuarios de todo el mundo muestren sus obras maestras. Visite el sitio web oficial global de los Premios NEXT IMAGE https://gallery.consumer.huawei.com para presentar sus trabajos o envíelos a través de la Comunidad HUAWEI. Todos los trabajos presentados a los premios HUAWEI NEXT IMAGE deben ser capturados con teléfonos HUAWEI. No hay restricciones en cuanto a la fecha en que se toman las fotos/videos o el modelo de teléfono HUAWEI que se utiliza. Para más detalles, visita el sitio web oficial de los NEXT IMAGE Awards.

Esta edición contará con 3 ganadores del Gran Premio, 24 ganadores de categoría y 27 subcampeones. Los premios son los siguientes:

Ganadores del Gran Premio

• 10,000 dólares para cada uno del Fondo de Creación de NEXT IMAGE

• Certificados electrónicos

Ganadores del mejor de cada categoría

• 1,500 dólares para cada uno del Fondo de Creación de NEXT IMAGE

• Certificados electrónicos

Subcampeones

• HUAWEI P50 Pro (8+256G) para cada uno

• Certificados electrónicos

No dejes pasar esta oportunidad y participa en los premios HUAWEI NEXT IMAGE 2022. Para obtener más detalles y las reglas del concurso, visite el sitio web oficial: https://gallery.consumer.huawei.com

