Huawei se une a la Alianza Global para la Alfabetización (GAL) de la UNESCO

(6/Mar/2023 – web) Panamá.- Huawei se unió a la Alianza Global para la Alfabetización (GAL) de la UNESCO como parte de la preparación de la compañía para el Mobile World Congress 2023. El anuncio se realizó en una Cumbre de Talento Digital co-organizado por Huawei y el Institute for Lifelong Learning (UIL), que sirve como Secretaría de la GAL.

En la Cumbre, Huawei y la UIL acordaron promover conjuntamente el uso de la tecnología para aumentar la alfabetización. También, ambas partes firmaron un acuerdo de cooperación en virtud del cual Huawei financiará una expansión de las iniciativas actuales de la UIL para mejorar el uso de la tecnología por parte de los educadores en los países en desarrollo. Actualmente, la iniciativa UIL opera en Bangladesh, Costa de Marfil, Egipto, Nigeria y Pakistán.

Huawei es la primera empresa privada en convertirse en miembro asociado de la GAL y celebra que sus propios objetivos se alineen con la visión de GAL para erradicar el analfabetismo digital en los jóvenes.

El director de UIL, David Atchoarena, explicó en el evento: “Nuestro mundo que cambia rápidamente exige esfuerzos concertados y alianzas sólidas para lograr una educación de calidad y un aprendizaje permanente para todos”. Continuó: “La experiencia de Huawei en el área de innovación en el aprendizaje será un gran activo para la Alianza Global para la Alfabetización. Los proyectos de colaboración como el nuestro garantizarán que nadie se quede atrás en este viaje”.

Además, la propia Vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas de Huawei, Vicky Zhang, comentó: “Recibir la educación adecuada suele ser la clave del éxito en la vida. Como actor importante en el sector de la tecnología, Huawei siente que tiene la responsabilidad de proporcionar habilidades tecnológicas en todas partes del mundo, haciendo todo lo posible para incluir a la mayor cantidad de personas posible”.

“Estamos orgullosos de unir fuerzas con la UNESCO para cumplir mejor con esta responsabilidad”, agregó Zhang.

Huawei cree que el talento digital es un factor clave para lograr la transformación digital, un crecimiento económico sólido y una mejor calidad de vida. Desde 2008, Huawei ofrece una amplia y creciente gama de programas de talento. Por ejemplo, con el programa Seeds for the Future, Huawei brinda a decenas de miles de personas cada año becas y cursos de capacitación digital para personas de todas las edades. Igualmente, la empresa organiza y patrocina concursos tecnológicos en los que los estudiantes pueden ampliar sus conocimientos, ganar premios y hacer nuevos amigos.

El Dr. Piti Srisangnam, director ejecutivo de la Fundación ASEAN, aplaudió la contribución de Huawei a la comunidad local de talentos. «El programa Seeds For the Future de ASEAN que lanzamos en 2022 junto con Huawei ya se ha convertido en una plataforma ingeniosa para que cientos de estudiantes locales en diez países de la ASEAN aprendan el conocimiento de las TIC y tengan intercambios culturales», dijo.

John Omo, Secretario General de la Unión Africana de Telecomunicaciones (ATU), también hizo hincapié en la necesidad de unir el talento local a la comunidad internacional. «Es fundamental que los jóvenes en África tengan acceso a oportunidades globales y puedan ser parte de conversaciones globales».

El Senador Jorge Ramírez Marín, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de México, también llamó a una sinergia global. «La educación digital debe ser un factor que nos acerque a la equidad, en lugar de agravar la desigualdad», dijo.

La cumbre concluyó con una profunda e interesante sesión de panel sobre cómo imaginar el futuro de la educación. El panel de discusión fue compartido por George Gilder, el reconocido economista y cofundador del Discovery Institute, el Dr. Ricardo Gil-da-Costa, el CEO y cofundador de Neuroverse, y dos ex alumnos de Huawei Seeds for the Future.

Hasta ahora, el programa Seeds for the Future de Huawei ha ayudado al desarrollo de más de 2.2 millones de talentos digitales en más de 150 países. La Academia de TIC de la compañía puede capacitar a unos 200,000 estudiantes cada año. En 2021, Huawei anunció que ya había invertido 150 millones de dólares y planea invertir otros 150 millones de dólares en desarrollo de talento digital antes de 2026, lo que se espera que beneficie a 3 millones de personas más.

Acerca de la Alianza Mundial para la Alfabetización

Desde su lanzamiento en 2016, la Alianza Global para la Alfabetización ha impulsado el discurso internacional y ha guiado la agenda para la alfabetización a nivel mundial para quienes más lo necesitan. La alianza incluye 30 países comprometidos con mejorar la alfabetización de jóvenes y adultos. Sirve como una plataforma para que sus miembros discutan juntos el progreso y los desafíos, y para intercambiar conocimientos y buenas prácticas.