Hyatt impulsa su expansión con nuevas aperturas en el sector de lujo y estilo de vida en las Américas

Hyatt amplía su oferta de hoteles de lujo en nuevos destinos en América Latina, el Caribe y EE.UU.

Con un crecimiento sin precedentes, Hyatt Hotels Corporation proyecta la apertura de varias propiedades de lujo en mercados clave de las Américas hasta 2025.

Entre las próximas aperturas destacan Grand Hyatt en Utah y Arizona, y Andaz en Miami Beach.

(1/Oct/2024 – Panama24Horas web) México.- Hyatt Hotels Corporation continúa la expansión estratégica de sus hoteles de lujo y estilo de vida con un significativo plan de desarrollo que incluye más de 20 aperturas recientes y previstas en Estados Unidos, Canadá, México, América Latina y el Caribe hasta 2025. Este crecimiento permitirá a Hyatt aumentar su presencia en varios mercados regionales nuevos, ofreciendo más opciones a los huéspedes y a los miembros del programa World of Hyatt en más lugares y servicios para hacer su estadía una experiencia inigualable.

Gran Hyatt Deer Valley

Desde 2017, Hyatt ha duplicado su número de habitaciones de lujo, triplicado su número de habitaciones en resorts y quintuplicado el número de habitaciones de estilo de vida a nivel mundial. Este crecimiento los establece como el portafolio de lujo de más rápido crecimiento, con la mayor cantidad de habitaciones de marcas de lujo de resorts en todo el mundo, destacando su posición como la principal marca hotelera para viajeros de alto nivel que buscan estancias de lujo y experiencias estilo de vida. El informe de Hyatt sobre el Sentimiento del Consumidor y Expectativas de Viaje de Mitad de Año 2024 reveló que el 88% de los consumidores mantienen una intención constante de viajar por ocio.

Terraza elevada con piscina Andaz Miami Beach

“Estamos atentos a nuestros huéspedes y miembros de World of Hyatt, y al recibir sus comentarios, podemos comprender mejor los mercados clave y las experiencias de ocio que más les entusiasman”, dijo Crystal Vinisse Thomas, vicepresidenta y líder global de marcas de lujo y estilo de vida de Hyatt. “Desde Deer Valley hasta Miami y Valle de Guadalupe, México, la expansión de nuestras marcas de lujo y estilo de vida en nuevos y principales mercados está impulsada por nuestro deseo de ofrecer a los viajeros más oportunidades para explorar las comunidades únicas de las que forman parte nuestros hoteles y embarcarse en experiencias increíbles con Hyatt.”

Mirando hacia el futuro, Hyatt ofrecerá a los huéspedes más marcas y experiencias icónicas a través de la adquisición planificada del pionero en estilo de vida, Standard InternationalPara mejorar su posición como líder en hotelería y estilo de vida, Hyatt lanzará un nuevo grupo dedicado que incluirá las marcas The Standard y Bunkhouse Hotels, así como varios restaurantes y afiliados de entretenimiento nocturno. Hyatt planea incluir las propiedades de Standard International en World of Hyatt, ampliando aún más las opciones de estilo de vida para sus 48 millones de miembros leales.

Representación del lobby del Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa

Aperturas Recientes y Próximas

Hyatt tiene planes de agregar varios nuevos hoteles en importantes mercados de ocio en las Américas en 2024, como el primer hotel Andaz en Florida y el debut de la marca Hyatt Centric en Costa Rica, además de las primeras propiedades Grand Hyatt en Arizona y Utah. Entre las aperturas y renovaciones recientes y próximas de 2024 se incluyen:

• The Legend Paracas Resort (se unió a la marca Destination by Hyatt el 18 de junio de 2024), ubicado en la costa de Perú, a unas tres horas al sur de Lima. Este resort de 124 habitaciones se encuentra entre la Reserva Natural de Paracas y el Océano Pacífico, ofreciendo vistas panorámicas de la Bahía de Paracas y las colinas desérticas.

• Grand Hyatt Indian Wells Resort & Villas (abierto el 9 de septiembre de 2024), que pasó de ser Hyatt Regency Indian Wells Resort & Spa en California tras una extensa renovación de 64 millones de dólares.

• Hyatt Centric Delfina Santa Monica (abierto el 18 de septiembre de 2024), marca el sexto hotel de la marca Hyatt Centric en California.

• Thompson Palm Springs (se espera abrir el 30 de septiembre de 2024), con una colección de 168 habitaciones de estilo bungalow en el corazón del distrito de diseño de la ciudad.

• Hyatt Centric San José Escazú (previsto para abrir en octubre de 2024) será el primer hotel de la marca Hyatt Centric en Costa Rica y servirá como base para explorar San José, la capital y ciudad más grande del país. Ubicado en Plaza Tempo, el hotel contará con 161 habitaciones y suites decoradas con obras de artistas locales costarricenses.

• Hyatt Centric Santo Domingo (previsto para abrir en octubre de 2024) será el primer hotel de la marca Hyatt en Santo Domingo, República Dominicana. Ubicado en el área central de la ciudad, en el próspero barrio Ensanche Piantini, el hotel de 130 habitaciones contará con un bar en la azotea, una cafetería, un restaurante emblemático y un bar en el lobby.

• Grand Hyatt Scottsdale Resort (previsto para reabrir en octubre de 2024) será el primer hotel Grand Hyatt en Arizona después de una renovación de 115 millones de dólares. Incluirá 496 alojamientos renovados, entre ellos 18 lujosas casitas, seis experiencias gastronómicas elevadas, áreas ampliadas de piscina y cabañas, un spa renovado y más capacidad para eventos de grupos, transformándose del Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa en Gainey Ranch.

• Grand Hyatt Deer Valley previsto para abrir en noviembre de 2024) marcará el debut de la marca Grand Hyatt en Utah y contará con 436 alojamientos de lujo, múltiples opciones gastronómicas y una de las instalaciones de eventos en la montaña más grandes de EE. UU., ideal para cualquier temporada. El hotel tendrá acceso directo a las pistas de esquí existentes y ampliadas de Deer Valley, así como al embalse Jordanelle.

• Andaz Miami Beach (previsto para abrir en diciembre de 2024) ha sido transformado desde The Confidante Miami Beach para convertirse en el primer hotel Andaz en Florida. Este hotel contará con una experiencia de check-in con vista a la mar única en la industria, 287 habitaciones, 64 suites, dos piscinas renovadas y una casa de playa histórica. La propiedad integrará la rica cultura local de Miami en todos los aspectos del resort, ofreciendo una programación dinámica inspirada en la ciudad y asociaciones exclusivas, incluidas colaboraciones muy esperadas con el mundialmente reconocido José Andrés Group.

• Maison Métier (previsto para unirse a The Unbound Collection by Hyatt en 2024) es una casa de lujo privada con 67 habitaciones que servirá como un oasis de lujo en el corazón de Nueva Orleans, cuidadosamente preservada en su integridad arquitectónica desde 1908 y que reflejará la historia de una época pasada.

Crecimiento Estratégico en 2025

En 2025, Hyatt planea introducir varias marcas de lujo y estilo de vida en mercados clave de las Américas, incluyendo las primeras propiedades Park Hyatt y Dream Hotels en México, y el primer hotel Grand Hyatt en Gran Caimán. Las nuevas aperturas planeadas para 2025 incluyen:

• Thompson Miami Beach (principios del 2025)

• Cas En Bas Beach Resort St. Lucia (Destination by Hyatt, principios de 2025)

• Secrets Baby Beach Aruba (febrero de 2025)

• Park Hyatt Los Cabos at Cabo del Sol (primavera 2025)

• Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (República Dominicana, abril 2025)

• Dreams Playa Esmeralda Resort & Spa (República Dominicana, abril 2025)

• Dreams Valle de Guadalupe (Mexico, julio 2025)

• Grand Hyatt Grand Cayman Resort & Spa (2025)

• Secrets St. Lucia Resort & Spa (2025)

• Hyatt Centric Querétaro (México, 2025)

• Hyatt Centric Isla Verde San Juan (2025)

• Breathless Puerto Vallarta Resort & Spa (2025)

• Sueños en la Gran Isla (2025)

«Los resorts de Hyatt en los EE. UU., Canadá y América Latina, incluidas nuestras propiedades de la Inclusive Collection, están experimentando un impulso significativo a medida que nos preparamos para cerrar 2024 e iniciar 2025. Este progreso refleja la fuerza de nuestras marcas y el compromiso de Hyatt de ofrecer experiencias inigualables a nuestros valiosos huéspedes y miembros», dijo Melanie Benozich, vicepresidenta asociada de marketing y marca global, Hyatt Inclusive Collection. «A medida que expandimos la presencia de nuestra Inclusive Collection en emocionantes nuevos destinos turísticos como Aruba y Santa Lucía, seguimos comprometidos a ofrecer hospitalidad personalizada a través de un servicio excepcional, experiencias gastronómicas inmersivas y más.»

World of Hyatt: Un Programa de Lealtad Revolucionario

Basada en su propósito de cuidado, la cartera de hoteles y resorts cautivadores e impresionantes de Hyatt inspira a los viajeros a estar más presentes mientras exploran algunos de los destinos más codiciados del mundo. Con una cartera vibrante y en constante evolución, una de las formas en que Hyatt continúa satisfaciendo las necesidades de los viajeros es a través de los beneficios reinventados del programa World of Hyatt, ofreciendo aún más flexibilidad y opciones para los miembros, diseñadas para brindar más recompensas y alternativas en diferentes etapas.

Los miembros de World of Hyatt ahora pueden ganar y canjear puntos en una colección de más de 700 hoteles boutique y de lujo, así como en villas alrededor del mundo, gracias a la alianza estratégica con Mr & Mrs Smith, además de 13 resorts al aire libre mediante su colaboración con Under Canvas, el líder en hospitalidad al aire libre de lujo. Los miembros de World of Hyatt están entusiasmados por desbloquear beneficios y experiencias únicas en estas propiedades impresionantes.

Park Hyatt Los Cabos at Cabo del Sol Aerial View