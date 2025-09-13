El speakeasy Refugio del Hyatt Regency rinde homenaje a Panamá

Refugio: el nuevo bar de Hyatt Regency fusiona coctelería de autor y productos panameños

(13/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La capital panameña suma un nuevo atractivo a su oferta de entretenimiento y hospitalidad con la apertura de Refugio, el speakeasy del Hyatt Regency Panamá City. Este espacio secreto propone un viaje a los años 20 desde una perspectiva contemporánea, con un fuerte énfasis en la identidad y los productos locales a través de su innovadora coctelería panameña.

Con un aforo limitado a 22 personas, Refugio evoca la atmósfera de los bares ocultos de la época de la prohibición, pero con un sello distintivo: el uso de ingredientes locales. El lugar combina música, estética vintage y exclusividad, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan experiencias únicas en la ciudad.

Propuesta con raíz local

Uno de los pilares de este proyecto es su propuesta de bebidas. La carta rinde un homenaje a las regiones más emblemáticas del país, como Chiriquí, Colón, Darién, Azuero y Ciudad de Panamá, a través de cocteles que rescatan sabores tradicionales poco explorados en la mixología internacional.

Entre las creaciones exclusivas se encuentran el “De Florencia al Istmo”, elaborado con cáscara de café Geisha y cacao de Chiriquí; el “Chombo Mule”, con jengibre y ají trompito de Colón; y el “Mendoza y Caledonia”, que utiliza piña y coco del Darién. Además de reinterpretar clásicos como el Old Fashioned o el Whisky Sour, Refugio ofrece una selección de destilados premium que refuerzan su carácter cosmopolita.

Alianza con productores panameños y sostenibilidad

Más allá de la experiencia para el paladar, Refugio se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. Sus cocteles incorporan fermentos y cordiales orgánicos creados en alianza con pequeños productores panameños, lo que no solo garantiza la calidad de las bebidas, sino que también fomenta el trabajo de emprendedores locales. Richard Westell, gerente general de Hyatt Regency Panama City, expresó que el objetivo es que cada sorbo cuente la historia del país, sus ingredientes y su gente.

Con esta iniciativa, el Hyatt Regency fortalece la estrategia del país para consolidarse como un destino turístico que ofrece experiencias auténticas. Al mismo tiempo, Refugio genera oportunidades para bartenders, mixólogos y proveedores locales, sirviendo como un espacio donde el talento panameño puede interactuar con visitantes de todo el mundo.

Exclusividad con propósito

Refugio se proyecta como un enclave cultural y social en el corazón de la ciudad. Sus lockers privados, agenda de catas y colaboraciones con embajadores de marcas internacionales lo posicionan como un lugar para el networking, la innovación y la sofisticación.