MAPFRE anuncia renovación global de su identidad de marca de MAPFRE para el entorno digital

Nueva identidad de marca de MAPFRE busca fortalecer la competitividad y cercanía con el cliente

• La aseguradora multinacional actualiza su imagen corporativa para proyectar modernidad y accesibilidad en su relación con los usuarios digitales.

(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- MAPFRE, una de las mayores aseguradoras en Iberoamérica con presencia en el mercado panameño, presentó la actualización integral de la identidad de marca de MAPFRE. Esta evolución es parte de un proceso de transformación interna destinado a fortalecer su competitividad y estrechar el vínculo con sus clientes a través de un posicionamiento moderno en el entorno digital.

La renovación visual incluye la evolución del tradicional color rojo hacia un tono más vibrante, el rediseño de su icónico trébol y el uso de minúsculas en el logotipo. Estos elementos técnicos tienen como objetivo proyectar una imagen más accesible y ágil, adaptada a la forma en que los consumidores interactúan actualmente con las marcas en las plataformas tecnológicas.

Estrategia de negocio y enfoque en el cliente

La compañía explicó que este cambio no se limita a un aspecto estético, sino que responde a una estrategia de negocio orientada a reflejar la transformación de la organización. Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, afirmó en tercera persona que la aseguradora es hoy una entidad distinta a la de hace una década, habiéndose transformado para competir mejor en un mundo conectado sin dejar de priorizar a las personas.

Esta nueva identidad acompaña los esfuerzos de la entidad por fortalecer la relación con sus asegurados mediante soluciones personalizadas y simplificadas. Según la organización, la evolución permitirá conectar con audiencias diversas y reforzar la percepción de confianza y modernidad en todos sus canales de atención.

Implementación global y local

El despliegue de la nueva imagen se realizará de forma gradual durante los próximos tres años en los más de 40 países donde la firma opera directamente, incluyendo Panamá. El proceso abarca más de 4,600 oficinas, plataformas digitales, edificios corporativos y unidades especializadas en reaseguros y grandes riesgos.

La estrategia de implementación prioriza la adaptación local en cada mercado para asegurar que la identidad sea relevante y coherente con las particularidades de cada país. La actualización iniciará en los activos digitales y sedes principales, para extenderse posteriormente a todos los puntos de contacto con clientes y aliados comerciales a nivel mundial.

