Impact Waves llega a Panamá para conectar corporativos y startups en pilotos de impacto

BID Lab impulsa Impact Waves en Panamá para acelerar la innovación abierta y la sostenibilidad

• La iniciativa busca posicionar a Panamá como hub regional de innovación al movilizar a corporativos a resolver desafíos estratégicos mediante la metodología probada del programa Impact Waves.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa Impact Waves, una iniciativa de Corporate Venturing impulsada por BID Lab (el brazo de innovación y venture capital del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo), ha llegado a Panamá para convocar a corporativos interesados en acelerar su innovación mediante pilotos de alto impacto económico, social y ambiental.

El encuentro de lanzamiento, celebrado en Ciudad de Panamá, reunió a líderes de innovación y sostenibilidad de multinacionales y empresas multilatinas. Durante la jornada se presentó el modelo venture client y la metodología del programa, que permite a las compañías resolver desafíos estratégicos al tiempo que fortalecen sus capacidades internas de innovación.

Panamá como Hub de Innovación Regional

Gloria Lugo, Representante del Grupo BID en Panamá, destacó el valor de la iniciativa para el ecosistema local: “La iniciativa Impact Waves complementa y potencia los esfuerzos locales, conectando a corporativos y startups panameñas con el movimiento internacional de innovación abierta en América Latina y el Caribe. Invitamos a las empresas y startups del país a sumarse activamente y aprovechar esta oportunidad para acelerar juntos la innovación y generar impacto”.

Impulsado en colaboración con CIVLAC y Wayra (el Corporate Venture Capital de Telefónica), Impact Waves se basa en una metodología que incluye la identificación de desafíos corporativos, la selección de startups con soluciones probadas y la ejecución de pilotos medibles en un período de tres a seis meses, con el acompañamiento de expertos.

Experiencia Comprobable y Llamado a Participar

A la fecha, el programa se ha consolidado como un referente regional con más de 100 empresas latinoamericanas convocadas, cerca de 80 pilotos ejecutados, 3,000 soluciones identificadas y 30 proyectos implementados en más de seis países.

En el lanzamiento participaron expertos como Nicole Orillac (especialista senior de BID Lab), Alejandro Carbonell (director de innovación en Ciudad del Saber), Sebastián González (head de innovación de Wayra) y Gabriel Hidalgo (director de Asceleración), quienes compartieron casos de éxito que demuestran el valor de integrar soluciones de startups para acelerar la transformación en sectores claves.

Con esta incorporación, Panamá se suma a la red de países de Impact Waves, reforzando la ambición de posicionar al país como hub regional de sostenibilidad e innovación. Las postulaciones y manifestaciones de interés ya están abiertas para empresas y startups que deseen participar en las siguientes cohortes y pilotos. Los detalles de la convocatoria se encuentran disponibles en: https://civlac.com/iw4s/.